Чому візажист Єгор Андрюшин почав співати — відверте зізнання

Український блогер Єгор Андрюшин на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Епатажний український візажист і блогер, а віднедавна — співак Єгор Андрюшин дав відверте інтерв’ю. У ньому хлопець, який фарбує багатьох артистів українського шоу-бізнесу, зізнався, чому він раптом вирішив почати співочу кар’єру.

Своє інтерв’ю Єгор Андрюшин дав у програмі Weekend Show в YouTube.

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Єгор Андрюшин про рішення стати співаком

Український візажист Єгор Андрюшин зізнався, чому він раптово почав писати власні пісні. Виявляється, він мріяв стати співаком ще з дитинства, а бути публічною людиною — це для нього, навпаки, поштовх стати сильнішим.

"Я не хочу одягати кайдани і бути кимось одним, тому що це я, я хочу малювати, співати. Бути публічною особистістю – це вже складно, неважливо, чи ти — артист, чи ти — блогер. Я думаю, що це такі складнощі, які навпаки дають нам силу, енергію, ми стаємо сильнішими. Якщо ми не будемо тими, ким ми хочемо бути, то для чого взагалі тоді це життя? У мене є можливість, ресурси бути тим, ким я хотів бути з дитинства", — зізнався Єгор Андрюшин.

Візажист Єгор Андрюшин у Weekend Show. Фото: скриншот з YouTube

Також блогер згадав, що йому казала співачка Tayanna, яку він фарбував, на його співочу кар’єру.

"Мені Tayanna казала, що треба писати про те, що ти прожив, і те, що ти відчуваєш найбільше. Справжність для мене — це найголовніше… Бути тим, ким ти хотів бути", — також додав український блогер.

Співоча кар’єра Єгора Андрюшина

Єгор Андрюшин — це візажист і блогер, але віднедавна він вирішив розпочати сольну співочу кар’єру, випустивши вже декілька власних пісень. Наприклад, нещодавно український візажист, який фарбує багатьох зірок, презентував пісню під назвою "Шаблон".

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