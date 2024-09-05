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Візажист Єгор Андрюшин зізнався, чому раптово почав співочу кар'єру

5 вересня 2024 14:36
Галина Войтенко - Редактор
Чому візажист Єгор Андрюшин почав співати — відверте зізнання
Український блогер Єгор Андрюшин на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube
Галина Войтенко - Редактор

Епатажний український візажист і блогер, а віднедавна — співак Єгор Андрюшин дав відверте інтерв’ю. У ньому хлопець, який фарбує багатьох артистів українського шоу-бізнесу, зізнався, чому він раптом вирішив почати співочу кар’єру.

Своє інтерв’ю Єгор Андрюшин дав у програмі Weekend Show в YouTube.

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Єгор Андрюшин про рішення стати співаком

Український візажист Єгор Андрюшин зізнався, чому він раптово почав писати власні пісні. Виявляється, він мріяв стати співаком ще з дитинства, а бути публічною людиною — це для нього, навпаки, поштовх стати сильнішим.  

"Я не хочу одягати кайдани і бути кимось одним, тому що це я, я хочу малювати, співати. Бути публічною особистістю – це вже складно, неважливо, чи ти — артист, чи ти — блогер. Я думаю, що це такі складнощі, які навпаки дають нам силу, енергію, ми стаємо сильнішими. Якщо ми не будемо тими, ким ми хочемо бути, то для чого взагалі тоді це життя? У мене є можливість, ресурси бути тим, ким я хотів бути з дитинства", — зізнався Єгор Андрюшин.

Егор Андрюшин в "Weekend Show"
Візажист Єгор Андрюшин у Weekend Show. Фото: скриншот з YouTube

Також блогер згадав, що йому казала співачка Tayanna, яку він фарбував, на його співочу кар’єру. 

"Мені Tayanna казала, що треба писати про те, що ти прожив, і те, що ти відчуваєш найбільше. Справжність для мене — це найголовніше… Бути тим, ким ти хотів бути", — також додав український блогер. 

Співоча кар’єра Єгора Андрюшина

Єгор Андрюшин — це візажист і блогер, але віднедавна він вирішив розпочати сольну співочу кар’єру, випустивши вже декілька власних пісень. Наприклад, нещодавно український візажист, який фарбує багатьох зірок, презентував пісню під назвою "Шаблон".

Нагадаємо, ми писали про те, що блогер Єгор Андрюшин згадав, як його цькували в школі. 

Раніше ми розповідали про те, що візажист Єгор Андрюшин висловився про макіяж для співака Володимира Дантеса. 

Також ми повідомляли про те, що український візажист Єгор Андрюшин розповів, як батько реагує на його імідж.

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