Візажиста Єгора Андрюшина били в школі — подробиці

Епатажний візажист згадав, як його цькували в школі за унікальний імідж
Молодий український візажист, блогер і співак Єгор Андрюшин дав інтерв’ю ведучому Олексію Суханову. Під час спілкування хлопець, який робить макіяж зіркам шоу-бізнесу, розповів про те, як його цькували, коли він був у школі.
Інтерв’ю з Єгором Андрюшиним Олексій Суханов оприлюднив на каналі "Говорить Суханов" в YouTube.
Цькування Єгора Андрюшина в школі
Екстравагантний український блогер зізнається, що вже в початкових класах він відрізнявся від інших. Тоді Єгор відчував дуже сильний осуд з боку однокласників, який згодом ставав тільки серйознішим, коли діти бачили, що до школи приходив розбиратися його батько.
"З початкових класів уже я був не такий. Я пам’ятаю ці жахливі дні, коли я просто заходжу на перше вересня в клас, і все, ці погляди, цей осуд, ця енергетика… Ставало навіть гірше, тому що вони бачили, що в мене є підтримка… Батько приходив до школи, він розумів, що дирекція школи нічого не робить, їм все одно, що мене вбивають, б’ють, псують мені речі. Це було щодня", — згадує Єгор Андрюшин.
Хлопець також згадує, що в дитинстві він фарбувався косметикою і одягав туфлі на підборах своєї мами, не розуміючи, що щось не те. Однак, згодом Єгор зрозумів, що хлопчик не може так себе поводити.
"Із самого дитинства я брав мамину косметику, підбори, всілякі жіночі штуки. Я ніколи не розумів, що я якось відрізняюся. Коли я вже пішов до школи, я зрозумів, що не може хлопчик прийти з блиском на губах", — також наголосив український візажист.
Діяльність Єгора Андрюшина
Епатажний блогер має освіту диригента, але одного разу він зрозумів, що хоче розвиватися у сфері макіяжу. Сьогодні Єгор Андрюшин є успішним візажистом і знімає перевтілення відомих зірок шоу-бізнесу. Наприклад, не так давно хлопець робив макіяж співачці Наталії Могилевській.
@egor_mua
Як вам макіяж для @Наталія Могилевська ?😍🔥♬ оригинальный звук - ЄГОР АНДРЮШИН
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