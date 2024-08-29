Визажиста Егора Андрюшина избивали в школе — подробности

Блогер и визажист Егор Андрюшин на интервью. Фото: скриншот с YouTube

Молодой украинский визажист, блогер и певец Егор Андрюшин дал интервью ведущему Алексею Суханову. Во время общения парень, который делает макияж звездам шоу-бизнеса, рассказал о том, как его травили, когда он был в школе.

Интервью с Егором Андрюшиным Алексей Суханов обнародовал на канале "Говорить Суханов" в YouTube.

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Экстравагантный украинский блогер признается, что уже в начальных классах он отличался от других. Тогда Егор испытывал очень сильное осуждение со стороны одноклассников, которое впоследствии становилось только более серьезным, когда дети видели, что в школу приходил разбираться его отец.

"С начальных классов уже я был не такой. Я помню эти ужасные дни, когда я просто захожу на первое сентября в класс, и все, эти взгляды, это осуждение, эта энергетика… Становилось даже хуже, потому что они видели, что у меня есть поддержка… Отец приходил в школу, он понимал, что дирекция школы ничего не делает, им все равно, что меня убивают, избивают, портят мне вещи. Это было каждый день", — вспоминает Егор Андрюшин.

Интервью Алексея Суханова и Егора Андрюшина. Фото: скриншот с YouTube

Парень также вспоминает, что в детстве он красился косметикой и надевал туфли на каблуках своей мамы, не понимая, что что-то не то. Однако, впоследствии Егор понял, что мальчик не может так себя вести.

"С самого детства я брал мамину косметику, каблуки, всевозможные женские штуки. Я никогда не понимал, что я как-то отличаюсь. Когда я уже пошел в школу, я понял, что не может мальчик прийти с блеском на губах", — также отметил украинский визажист.

Деятельность Егора Андрюшина

Эпатажный блогер имеет образование дирижера, но однажды он понял, что хочет развиваться в области макияжа. Сегодня Егор Андрюшин является успешным визажистом и снимает перевоплощения известных звезд шоу-бизнеса. К примеру, не так давно парень делал макияж певице Наталье Могилевской.

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