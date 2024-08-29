Єгор Андрюшин поділився подробицями особистого життя

Український блогер та візажист Єгор Андрюшин. Фото: instagram.com/egor_mua/

Український блогер та візажист Єгор Андрюшин поділився із шанувальниками особистим. Інфлюенсер пригадав одне із найдивніших побачень у своєму житті.

Про це він розповів виданню "ТиКиїв".

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Єгор Андрюшин про особисте

Візажист розповів про те, що людина яка прийшла на побачення його ошукала. Андрюшин зізнався, що людина тривалий час вдавала, ніби не знає про його діяльність. Блогер був дуже здивований коли наприкінці зустрічі у нього попросили спільне фото та автограф.

"Але під кінець зустрічі виявилося, що вона мене прекрасно знала. Вона попросила зробити спільні селфі, взяла автограф, і це мене неабияк здивувало, — поділився зірковий візажист.

Коли підзори Андрюшина підтвердились, він був дуже розчарований. Блогера обурило те, що він витратив свій час на людину, яка ошукала його заради власних цілей.

"Коли я попросив у неї профіль в Instagram, то побачив, що ця людина вже була підписана на мене і навіть відповідала на мої stories. Це остаточно підтвердило мої підозри, що ситуація була продумана заздалегідь. Я був розчарований і засмучений тим, що замість щирої зустрічі зіткнувся з таким маніпулятивним підходом", — додав він.

Нагадаємо, як батько Єгора Андрюшина відреагував на накладні груди. Також зірка "Кварталу" Тетяна Песик вразила макіяжем від Єгора Андрюшина.