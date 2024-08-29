Егор Андрюшин поделился подробностями личной жизни

Украинский блогер и визажист Егор Андрюшин. Фото: instagram.com/egor_mua/

Украинский блогер и визажист Егор Андрюшин поделился с поклонниками подробностями личной жизни. Инфлюенсер вспомнил одно из самых странных свиданий в своей жизни.

Об этом он рассказал изданию "ТиКиев".

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Визажист рассказал о том, что человек на свидании его обманул. Андрюшин признался, что человек долгое время делал вид, будто не знает о его деятельности. Блогер был очень удивлен, когда в конце встречи у него попросили совместное фото и автограф.

"Но в конце встречи оказалось, что он (человек — Ред.)меня прекрасно знает. Он попросил сделать общие селфи, взял автограф, и это меня удвивило", — поделился звездный визажист.

Когда подозрения Андрюшина подтвердились, он был очень разочарован. Блогера возмутило то, что он потратил свое время на человека, который обманул его ради своих целей.

"Когда я попросил у нее профиль в Instagram, то увидел, что этот человек уже был подписан на меня и даже отвечал на мои stories. Это окончательно подтвердило мои подозрения, что ситуация была продумана заранее. Я был разочарован и расстроен тем, что вместо искренней встречи столкнулся с таким манипулятивным подходом", — добавил он.

Напомним, как отец Егора Андрюшина отреагировал на накладную грудь. Также звезда "Квартала" Татьяна Песик поразила макияжем от Егора Андрюшина.