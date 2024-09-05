Почему визажист Егор Андрюшин начал петь — откровенное признание

Украинский блогер Егор Андрюшин на интервью. Фото: скриншот с YouTube

Эпатажный украинский визажист и блогер, а с недавних пор — певец Егор Андрюшин дал откровенное интервью. В нем парень, который красит многих артистов украинского шоу-бизнеса, признался, почему он вдруг решил начать певческую карьеру.

Свое интервью Егор Андрюшин дал в программе Weekend Show в YouTube.

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Егор Андрюшин о решении стать певцом

Украинский визажист Егор Андрюшин признался, почему он внезапно стал писать собственные песни. Оказывается, он мечтал стать певцом еще с детства, а быть публичным человеком — это для него, наоборот, толчок стать сильнее.

"Я не хочу одевать оковы и быть кем-то одним, потому что это я, я хочу рисовать, петь. Быть публичной личностью — это уже сложно, неважно, ты — артист или ты — блогер. Я думаю, что это такие сложности, которые наоборот дают нам силу, энергию, мы становимся сильнее. Если мы не будем теми, кем мы хотим быть, то для чего вообще тогда эта жизнь?" — признался Егор Андрюшин.

Визажист Егор Андрюшин в Weekend Show. Фото: скриншот с YouTube

Также блогер вспомнил, что ему говорила певица Tayanna, которую он красил, на его певческую карьеру.

"Мне Tayanna говорила, что надо писать о том, что ты прожил, и то, что ты чувствуешь больше всего. Подлинность для меня — это самое главное... Быть тем, кем ты хотел быть", — добавил украинский блогер.

Певческая карьера Егора Андрюшина

Егор Андрюшин — это визажист и блогер, но с недавних пор он решил начать сольную певческую карьеру, выпустив уже несколько собственных песен. Например, недавно украинский визажист, который красит многих звезд, представил песню под названием "Шаблон".

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