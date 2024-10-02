Українські актори, які шкодують про роботу в РФ — хто увійшов до цього списку

Український актор Влад Нікітюк на прем'єрі фільму "Прісцилла" в Києві. Фото: Instagram Влада Нікітюка

До 24 лютого 2022 року, коли російські війська незаконно вдерлися на територію України, багато зірок працювали одразу на дві країни, однак під час війни деякі змінили свою думку. Ми розповідаємо про трьох українських зірок, які шкодують про свою співпрацю з росіянами.

Новини.LIVE розповідає про цих людей.

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Влад Нікітюк

Відомий український актор театру і кіно народився у Києві, але раніше працював з режисерами в Росії, знімаючись у серіалах країна-агресорки. У перший день повномасштабної війни актор відпочивав разом зі своєю дружиною на Закарпатті.

З того часу Влад Нікітюк приєднався до благодійності, організовуючи поїздки на фронт і різни збори грошей на допомогу українським захисників. Актор багато разів говорив про підтримку України, наголошуючи, що для нього немає ніяких росіян, і зараз продовжує підтримувати захисників своєї країни.

Актор Влад Нікітюк на зйомках серіалу "Дві сестри". Фото: Instagram Влада Нікітюка

Олексій Горбунов

Народний артист України також свого часу знімався в російському кіно, тому його часто вважали російським актором. Проте у 2014 році Олексій Горбунов закінчив свою співпрацю з росіянами і повернувся до України, заявивши, що він навіть не думатиме про відновлення зв’язків з РФ до закінчення війни.

Актор, який народився у Києві, багато разів говорив про надсилання грошей на ЗСУ і зараз продовжує знімати проєкти на території рідної країни.

Актор Олексій Горбунов у польській столиці Варшава. Фото: Instagram Олексія Горбунова

Юрій Дяк

Заслужений артист України, який народився на Вінниччині, до повномасштабного вторгнення також знімався в деяких російських картинах. Проте потім Юрій Дяк заявив, що він підтримує Україну, і далі грав у театральних виставах вже на рідній землі.

Відомо, що сьогодні українського актора майже не видно в телепроєктах, зате часто можна побачити на сценах театру. Цього року Юрій Дяк презентував свою першу виставу як режисер на сцені Національного академічного театру Лесі Українки в Києві.

Актор Юрій Дяк у театральній виставі. Фото: Instagram Юрія Дяка

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