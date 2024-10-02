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Украинские звезды, которые работали с россиянами и теперь об этом жалеют

2 октября 2024 20:00
Никита Шевченко - Редактор
Украинские актеры, которые жалеют о работе в РФ — кто вошел в этот список
Украинский актер Влад Никитюк на премьере фильма "Присцилла" в Киеве. Фото: Instagram Влада Никитюка
Никита Шевченко - Редактор

До 24 февраля 2022 года, когда российские войска незаконно ворвались на территорию Украины, многие звезды работали сразу на две страны, однако во время войны некоторые изменили свое мнение. Мы рассказываем о трех украинских звездах, которые жалеют о своем сотрудничестве с россиянами.

Новини.LIVE рассказывает об этих людях.

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Влад Никитюк

Известный украинский актер театра и кино родился в Киеве, но раньше работал с режиссерами в России, снимаясь в сериалах страна-агрессора. В первый день полномасштабной войны актер отдыхал вместе со своей женой на Закарпатье.

С тех пор Влад Никитюк присоединился к благотворительности, организовывая поездки на фронт и разные сборы денег на помощь украинским защитникам. Актер много раз говорил о поддержке Украины, отмечая, что для него нет никаких россиян, и сейчас продолжает поддерживать защитников своей страны.

Влад Никитюк
Актер Влад Никитюк на съемках сериала "Две сестры". Фото: Instagram Влада Никитюка

Алексей Горбунов

Народный артист Украины также в свое время снимался в российском кино, поэтому его часто считали российским актером. Однако в 2014 году Алексей Горбунов закончил свое сотрудничество с россиянами и вернулся в Украину, заявив, что он даже не будет думать о возобновлении связей с РФ до окончания войны.

Родившийся в Киеве актер много раз говорил об отправке денег на ВСУ и сейчас продолжает снимать проекты на территории родной страны.

Алексей Горбунов
Актер Алексей Горбунов в польской столице Варшава. Фото: Instagram Алексея Горбунова

Юрий Дяк

Родившийся в Винницкой области заслуженный артист Украины до полномасштабного вторжения также снимался в некоторых российских картинах. Однако, потом Юрий Дяк заявил, что он поддерживает Украину, и дальше играл в театральных спектаклях уже на родной земле.

Известно, что сегодня украинского актера почти не видно в телепроектах, зато часто можно увидеть на сценах театра. В этом году Юрий Дяк представил свой первый спектакль как режиссер на сцене Национального академического театра Леси Украинки в Киеве.

Юрий Дяк
Актер Юрий Дяк в театральном спектакле. Фото: Instagram Юрия Дяка

Напомним, мы писали о том, какие российские актеры родились в Украине, но поддерживают войну.

Ранее мы говорили о том, какие украинские звезды оказались в центре скандала.

Также мы сообщали о том, какие украинские актеры пользуются особенной популярностью среди женщин.

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