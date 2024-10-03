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Українські актори, які загинули в молодому віці

3 жовтня 2024 20:00
Микита Шевченко - Редактор
Українські актори, які загинули молодими — деталі та причини смерті
Український актор Євген Світличний у складі ЗСУ восени 2022 року. Фото: Instagram Євгена Світличного
Микита Шевченко - Редактор

На території України триває жорстока повномасштабна війна, яку 24 лютого 2022 року розв’язала Росія. На жаль, кровопролитне вторгнення забрало життя багатьох захисників, зокрема, й українських акторів, яких не стало у доволі молодому віці.

Новини.LIVE розповідає про цих зірок.

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Паша Лі

У перші дні повномасштабного вторгнення український актор працював у волонтерському штабі, організовуючи відправку гуманітарної допомоги і підтримуючи постраждалих. Під час евакуації в Ірпені Паша разом з волонтерами вирішив забрати речі з власного дому і перевірити своє житло.

На той час окупанти захопили частину міста, тому коли Паша повертався назад, його автівку розстріляли. Росіяни направили автомати на двох волонтерів, наказавши їм тікати, а ось самого Пашу Лі, на жаль, розстріляли. Тіло 33-річного актора українськиі захисники відшукали лише за декілька днів після трагедії.

Паша Ли
Актор Паша Лі на зйомках фільму "Мирний 21" у 2021 році. Фото: Instagram Паші Лі

Олексій Хільський

Український актор приєднався до складу ЗСУ одразу на початку повномасштабного вторгнення, потрапивши до 46-ї окремої аеромобільної бригади десантно-штурмових військ. Хлопець двічі був поранений, але постійно повертався на передову, демонструючи неймовірну хоробрість.

В останні місяці свого життя Олексій Хільський був сержантом у взводі розвідроти, брав участь у звільненні Херсона і боровся з російськими окупантами у найгарячіших точках, зокрема, у Соледарі та Бахмуті. На жаль, влітку минулого року актор загинув на Запорізькому напрямку у віці 35 років.

Алексей Хильский
Актор Олексій Хільський у складі ЗСУ у 2022 році. Фото: Instagram Олексія Хільського 

Ярослав Гаркавко

Зірка "Ліги сміху" за своє життя відрізнявся неймовірно яскравим талантом і почуттям гумору, через що його полюбило багато глядачів. Український комік виступав у складі декількох команд на гумористичному шоу. На початку повномасштабного вторгнення хлопець пішов захищати свою країну.

На жаль, взимку 2022 року Ярослав загинув, боронячи рідну землю від російської навали. Хлопець не дожив до свого 27-річчя всього декілька тижнів. 

Ярослав Гаркавко
Зірка "Ліги сміху" Ярослав Гаркавко у складі ЗСУ в 2022 році. Фото: Facebook Ярослава Гаркавка

Євген Світличний

Український актор на початку повномасштабної війни також приєднався до складу ЗСУ, потрапивши до роти "Гонор" батальйону "Вовків Да Вінчі". Хлопець демонстрував неймовірну відвагу і професіоналізм у боротьбі з російськими військами.

На жаль, влітку минулого року Євген Світличний загинув під час оборони Харківщини. По собі 29-річний хлопець залишив не лише пам’ять про неймовірну акторську майстерність, а й бажання боротися за незалежність українського народу.

Евгений Светличный
Актор Євген Світличний у ЗСУ в 2023 році. Фото: Instagram Євгена Світличного

Нагадаємо, ми писали про те, які українські актори ніколи в житті не працювали з росіянами. 

Раніше ми розповідали про те, які українські актори шкодують про співпрацю з росіянами. 

Також ми повідомляли про те, які українські зірки навідріз відмовилися працювати в Росії.

українські зірки війна в Україні Паша Лі Ярослав Гаркавко Олексій Хільський Євген Світличний

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20:57 Без лікарів та медикаментів — який вигляд має медичний пункт для хасидів (відео)

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