Украинские актеры, которые погибли молодыми — детали и причины смерти

Украинский актер Евгений Светличный в составе ВСУ осенью 2022 года. Фото: Instagram Евгения Светличного

На территории Украины продолжается жестокая полномасштабная война, которую 24 февраля 2022 года развязала Россия. К сожалению, кровопролитное вторжение унесло жизни многих защитников, в том числе, и украинских актеров, которых не стало в достаточно молодом возрасте.

Новини.LIVE рассказывает об этих звездах.

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Паша Ли

В первые дни полномасштабного вторжения украинский актер работал в волонтерском штабе, организовывая отправку гуманитарной помощи и поддерживая пострадавших. Во время эвакуации в Ирпене Паша вместе с волонтерами решил забрать вещи из собственного дома и проверить свое жилье.

К тому времени оккупанты захватили часть города, поэтому когда Паша возвращался обратно, его машину расстреляли. Россияне направили автоматы на двух волонтеров, приказав им бежать, а вот Пашу Ли, к сожалению, расстреляли. Тело 33-летнего актера украинские защитники отыскали только через несколько дней после трагедии.

Актер Паша Ли на съемках фильма "Мирный 21" в 2021 году. Фото: Instagram Паши Ли

Алексей Хильский

Украинский актер присоединился к составу ВСУ сразу в начале полномасштабного вторжения, попав в 46-ю отдельную аэромобильную бригаду десантно-штурмовых войск. Парень дважды был ранен, но постоянно возвращался на передовую, демонстрируя невероятную храбрость.

В последние месяцы своей жизни Алексей Хильский был сержантом во взводе разведроты, участвовал в освобождении Херсона и боролся с российскими оккупантами в самых горячих точках, в частности, в Соледаре и Бахмуте. К сожалению, летом прошлого года актер погиб на Запорожском направлении в возрасте 35 лет.

Актер Алексей Хильский в составе ВСУ в 2022 году. Фото: Instagram Алексея Хильского

Ярослав Гаркавко

Звезда "Лиги смеха" за свою жизнь отличался невероятно ярким талантом и чувством юмора, из-за чего его полюбило много зрителей. Украинский комик выступал в составе нескольких команд на юмористическом шоу. В начале полномасштабного вторжения парень отправился защищать свою страну.

К сожалению, зимой 2022 года Ярослав погиб, защищая родную землю от российского нашествия. Парень не дожил до своего 27-летия всего несколько недель.

Звезда "Лиги смеха" Ярослав Гаркавко в составе ВСУ в 2022 году. Фото: Facebook Ярослава Гаркавко

Евгений Светличный

Украинский актер в начале полномасштабной войны также присоединился к составу ВСУ, попав в роту "Гонор" батальона "Волков Да Винчи". Парень демонстрировал невероятную отвагу и профессионализм в борьбе с российскими войсками.

К сожалению, летом прошлого года Евгений Светличный погиб во время обороны Харьковской области. После себя 29-летний парень оставил не только память о невероятном актерском мастерстве, но и желание бороться за независимость украинского народа.

Актер Евгений Светличный в ВСУ в 2023 году. Фото: Instagram Евгения Светличного

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