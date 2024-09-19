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Ці 5 зірок Голлівуду боролися із залежністю — хто "сидів" на наркотиках

19 вересня 2024 23:50
Микита Шевченко - Редактор
Зірки Голлівуду, які вживали наркотики — хто боровся із залежністю
Акторка Дрю Беррімор на фестивалі Beautycon в Лос-Анджелесі. Фото: Pinterest
Микита Шевченко - Редактор

Багатьом людям здається, що життя зірок Голлівуду схоже на справжнісіньку казку, але насправді це не так. Ми розповідаємо вам про п’ять світових знаменитостей, які свого часу були залежними від наркотичної залежності.

Новини.LIVE розповідає про цих акторів.

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Актори, які були залежними від наркотичних речовин

Роберт Дауні-молодший

Американський актор і герой Кіновсесвіту Marvel зізнавався, що вперше спробував маріхуану у вісім років, а допоміг йому в цьому рідний батько. 

Вже після першої номінації на премію "Оскар" Роберт Дауні-молодший "підсів" на героїн і кокаїн, був арештований за зберігання наркотиків і зброї, а також проходив примусове лікування. Однак у 2003 році актор зміг подолати свою залежність.

Роберт Дауни-младший
Роберт Дауні-молодший на прем'єрі фільму "Перший месник: Протистояння". Фото: Pinterest

Джонні Депп

Всесвітньо відомий актор вперше "познайомився" з наркотичними речовинами ще у шкільні часи, а одного разу він спробував психотропні таблетки, які знімали його біль. Під час суду з ексдружиною Ембер Герд вона наголошувала, що він став справжнім "монстром" через наркотики.

До речі, прибрати наркотичну залежність Джонні Депу допоміг легендарний британський співак Елтон Джон.

Джонни Депп на Каннском кинофестивале
Джонні Депп на Каннському кінофестивалі. Фото: The Mirror

Маколей Калкін

Зірка фільму "Сам удома" колись був одним з найуспішніших дітей-акторів у Голлівуді, але через проблеми з батьком і надмірну популярність його кар’єра зупинилася. У ЗМІ стверджували, що в нього була залежність і депресія, а одного разу він навіть хотів покінчити життя самогубством. 

Сьогодні Маколей Калкін став більш активним у соцмережах, часто показуючи себе з дружиною і дітьми.

Маколей Калкин с женой и сыном
Маколей Калкін з дружиною і сином на Алеї Слави в Голлівуді. Фото: Pinterest

Меттью Перрі

Герой відомого серіалу "Друзі" просто під час зйомок мав серйозні проблеми із залежністю від алкоголю і наркотиків. Спочатку він багато пив, потім почав приймати опіоїдні болегамівні препарати і навіть десь 15 разів проходив реабілітації.

Коли йому було 49 років, в нього через передозування розвинулася перфорація ШКТ, через що він два тижні був у комі і згодом зміг побороти залежність. На жаль, минулого року Меттью Перрі не стало через високу концентрацію кетаміну в крові, яким лікують депресію.

Мэттью Перри
Меттью Перрі на фотосесії. Фото: Hindustan Times

Дрю Беррімор

Акторка почала захоплюватися алкоголем і наркотиками ще у юному віці, почавши вживати кокаїн у 12 років. Однак згодом Дрю Беррімор вдалося побороти наркотичну залежність і стати успішною не тільки у кіно, а й на телебаченні та навіть у материнстві.

Дрю Берримор
Дрю Беррімор на червоній доріжці премії "Золотий глобус" у 2017 році. Фото: Pinterest 

Нагадаємо, ми писали про те, що актор Джонні Депп відкриє власну художню виставку в Нью-Йорку. 

Раніше ми розповідали про те, що актор Маколей Калкін показав себе на червоній доріжці з коханою. 

Також ми повідомляли про те, що лікар актора Меттью Перрі визнав себе винним у його смерті.

Джонні Депп Голлівуд закордонні зірки Роберт Дауні молодший

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