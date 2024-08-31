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Лікар Меттью Перрі визнав вину у смерті актора

31 серпня 2024 22:12
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Лікарю Меттью Перрі загрожує в'язниця
Актор Меттью Перрі. Фото: instagram.com/mattyperry4/
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Марк Чавес, один з двох лікарів, якого звинувачують у смерті Меттью Перрі, пішов на угоду зі слідством та визнав свою вину. Йому загрожує до 10 років ув'язнення.

Про це повідомляє Page Six.

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У п'ятницю, 30 серпня, Чавес з'явився на слуханні у федеральному суді Ройбал в Лос-Анджелесі. Він визнав себе винним у розповсюдженні наркотиків та зізнався у продажі кетаміну доктору Сальвадору Плаценсії, який нібито передав наркотики давньому помічникові Перрі, Кеннету "Кенні" Івамасі.

Івамаса раніше зізнався, що саме він ввів смертельну дозу кетаміну зірці серіалу "Друзі" 28 жовтня 2023 року.

Суддя Джин Розенблют постановила, що лікар залишається на волі під заставу в розмірі 50 000 доларів. Чавес повинен здати свій паспорт і медичну ліцензію.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Matthew Perry (@mattyperry4)

Нагадаємо, Меттью Перрі помер від "гострих наслідків вживання кетаміну". Актор роками лікувався кетаміном від депресії.

Раніше ми розповідали, що трагедія з Меттью Перрі вивела поліцію на підпільний світ наркоторгівлі. А раніше ми писали, Дженніфер Еністон показала листування з Меттью Перрі.

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