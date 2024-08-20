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Фанати покійного Меттью Перрі зворушливо відзначили його 55-й день народження

20 серпня 2024 10:05
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Серіал Друзі: фанати покійного Меттью Перрі зворушливо відзначили його 55-й день народження
Актор Меттью Перрі. Фото: instagram.com/mattyperry4/
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Фанати пригадали Меттью Перрі в день його 55-річчя. Актор, який зіграв Чендлера Бінга в серіалі "Друзі", помер у жовтні після смертельної передозування кетаміну.

Про це пише Daily Mail.

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Поліція провела розслідування, в результаті якого минулого тижня було заарештовано п'ятьох осіб. Серед них був особистий помічник актора та двоє лікарів, які були частиною "широкої підпільної злочинної мережі", яка постачала зірці сіткому препарат.

 

Фанати оплакують Меттью Перрі
Фанати оплакують Меттью Перрі. Фото: соціальні мережі
Фанати оплакують Меттью Перрі
Фанати оплакують Меттью Перрі. Фото: соціальні мережі
Фанати оплакують Меттью Перрі
Фанати оплакують Меттью Перрі. Фото: соціальні мережі
Фанати оплакують Меттью Перрі
Фанати оплакують Меттью Перрі. Фото: соціальні мережі

Офіційний акаунт сіткому "Друзі" в Instagram опублікували допис про Меттью Перрі. Послідувала серія емоційних коментарів.

"Дякуємо, що подарували нам Чандлера Бінга, Меттью Перрі".

"Завжди в моєму серці і вітаю тебе з днем ​​народження".

"Сьогодні було б 55-річчя Меттью Перрі", — коментують прихильники актора.

Більшість згадували його культового персонажа, відомого своїм сарказмом і жартами.

Інші згадали шоу і те, як воно на них вплинуло, а одна людина написала: "Я переглядаю "Друзів" щороку з 2020 року принаймні двічі. "Тепер я знову на третьому сезоні". "Наш найдорожчий Чан Чан Ман", — тепло згадують фоловери.

На прес-конференції прокурор США Мартін Естрада, описав залежність Перрі, за його словами, вона почалася з того, що він отримував препарат через лікарів, перш ніж зрештою вдатися до вуличних торговців.

У супровідному обвинувальному акті стверджувалося, що підсудні заробили десятки тисяч доларів, продавши наркотик залежній зірці, і що доктор Сальвадор Пласенсія з Malibu Canyon працював із колегою, доктором Марком Чавесом, щоб отримати з Перрі 2000 доларів за флакон кетаміну, який насправді коштує 12 доларів.

Меттью Перрі закордонні зірки зірки день народження

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