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Фанаты покойного Мэттью Перри трогательно отметили его 55-й день рождения

20 августа 2024 10:05
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Сериал Друзья: фанаты покойного Мэттью Перри трогательно отметили его 55-й день рождения
Актер Мэттью Перри. Фото: instagram.com/mattyperry4/
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Фанаты вспомнили Мэттью Перри в день его 55-летия. Актер, сыгравший Чендлера Бинга в сериале "Друзья", скончался в октябре после смертельной передозировки кетамина.

Об этом пишет Daily Mail.

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Полиция провела расследование, в результате которого на прошлой неделе были арестованы пять человек. Среди них был личный помощник актера и два врача, которые были частью "широкой подпольной преступной сети", которая поставляла звезде препарат.

 

Фанаты оплакивают Мэттью Перри
Фанаты оплакивают Мэттью Перри. Фото: социальные сети
Фанаты оплакивают Мэттью Перри
Фанаты оплакивают Мэттью Перри. Фото: социальные сети
Фанаты оплакивают Мэттью Перри
Фанаты оплакивают Мэттью Перри. Фото: социальные сети
Фанаты оплакивают Мэттью Перри
Фанаты оплакивают Мэттью Перри. Фото: социальные сети

Официальный аккаунт сети "Друзья" в Instagram опубликовал пост о Мэттью Перри. Последовала серия эмоциональных комментариев.

"Спасибо, что подарили нам Чандлера Бинга, Мэттью Перри".

"Всегда в моем сердце и поздравляю тебя с днем ​​рождения".

"Сегодня было бы 55 Мэттью Перри", — комментируют поклонники актера.

Большинство упоминали его культового персонажа, известного своим сарказмом и шутками.

Другие вспомнили шоу и то, как оно на них повлияло, а один человек написал: "Я просматриваю "Друзей" каждый год с 2020 года по крайней мере дважды". "Теперь я снова на третьем сезоне". "Наш самый дорогой Чан Чан Ман" , — тепло вспоминают фолловеры.

На пресс-конференции прокурор США Мартин Эстрада, описал зависимость Перри, по его словам, она началась с того, что он получал препарат через врачей, прежде чем в конце концов прибегнуть к уличным торговцам.

В сопроводительном обвинительном акте утверждалось, что подсудимые заработали десятки тысяч долларов, продав наркотик зависимой звезде, и что доктор Сальвадор Пласенсия из Malibu Canyon работал с коллегой, доктором Марком Чавесом, чтобы получить из Перри 2000 долларов за флакон кетамина, который действительно стоит 12 долларов.

Мэттью Перри зарубежные звезды звезды день рождения

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