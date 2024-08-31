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Врач Мэттью Перри признал вину в смерти актера

31 августа 2024 22:12
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Врачу Мэтью Перри грозит тюрьма
Актер Мэттью Перри. Фото: instagram.com/mattyperry4/
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Марк Чавес, один из двух врачей, обвиняемый в смерти Мэттью Перри, пошел на соглашение со следствием и признал свою вину. Ему грозит до 10 лет заключения.

Об этом сообщает Page Six.

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В пятницу, 30 августа, Чавес появился на слушании в федеральном суде Ройбал в Лос-Анджелесе. Он признал себя виновным в распространении наркотиков и признался в продаже кетамина доктору Сальвадора Плаценсии, якобы передавшего наркотики давнему помощнику Перри, Кеннету "Кенни" Ивамаси.

Ивамас ранее признался, что именно он ввел смертельную дозу кетамина звезде сериала "Друзья" 28 октября 2023 года.

Судья Джин Розенблют постановила, что врач остается на свободе под залог в размере 50 000 долларов. Чавес должен сдать свой паспорт и медицинскую лицензию.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Matthew Perry (@mattyperry4)

Напомним, Мэттью Перри умер от "острых последствий употребления кетамина". Актер годами лечился кетамином от депрессии.

Ранее мы рассказывали, что трагедия с Мэттью Перри вывела полицию в подпольный мир наркоторговли. А раньше мы писали, Дженнифер Энистон показала переписку с Мэттью Перри.

суд смерть Мэттью Перри зарубежные звезды врачи

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