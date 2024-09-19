Звезды Голливуда, которые употребляли наркотики — кто боролся с зависимостью

Эти 5 звезд Голливуда боролись с зависимостью — кто "сидел" на наркотиках
Многим людям кажется, что жизнь звезд Голливуда похожа на самую настоящую сказку, но на самом деле это не так. Мы рассказываем вам о пяти мировых знаменитостях, которые в свое время были зависимы от наркотической зависимости.
Новини.LIVE рассказывает об этих актерах.
Актеры, которые были зависимы от наркотических веществ
Роберт Дауни-младший
Американский актер и герой Киновселенной Marvel признавался, что впервые попробовал марихуану в восемь лет, а помог ему в этом родной отец.
Уже после первой номинации на премию "Оскар" Роберт Дауни-младший "подсел" на героин и кокаин, был арестован за хранение наркотиков и оружия, а также проходил принудительное лечение. Однако в 2003 году актер смог преодолеть свою зависимость.
Джонни Депп
Всемирно известный актер впервые "познакомился" с наркотическими веществами еще в школьные времена, а однажды он попробовал психотропные таблетки, которые снимали его боль. Во время суда с экс-женой Эмбер Херд она отмечала, что он стал настоящим "монстром" из-за наркотиков.
Кстати, убрать наркотическую зависимость Джонни Депу помог легендарный британский певец Элтон Джон.
Маколей Калкин
Звезда фильма "Один дома" когда-то был одним из самых успешных детей-актеров в Голливуде, но из-за проблем с отцом и чрезмерной популярности его карьера остановилась. В СМИ утверждали, что у него была зависимость и депрессия, а однажды он даже хотел покончить жизнь самоубийством.
Сегодня Маколей Калкин стал более активным в соцсетях, часто показывая себя с женой и детьми.
Мэтью Перри
Герой известного сериала "Друзья" прямо во время съемок испытывал серьезные проблемы с зависимостью от алкоголя и наркотиков. Сначала он много пил, потом начал принимать опиоидные болеутоляющие препараты и даже где-то 15 раз проходил реабилитации.
Когда ему было 49 лет, у него из-за передозировки развилась перфорация ЖКТ, из-за чего он две недели был в коме и впоследствии смог побороть зависимость. К сожалению, в прошлом году Мэттью Перри не стало из-за высокой концентрации кетамина в крови, которым лечат депрессию.
Дрю Бэрримор
Актриса начала увлекаться алкоголем и наркотиками еще в юном возрасте, начав употреблять кокаин в 12 лет. Однако, впоследствии Дрю Бэрримор удалось побороть наркотическую зависимость и стать успешной не только в кино, но и на телевидении и даже в материнстве.
Напомним, мы писали о том, что актер Джонни Депп откроет собственную художественную выставку в Нью-Йорке.
Раньше мы рассказывали, что актер Маколей Калкин показал себя на красной дорожке с любимой.
Также мы сообщали о том, что врач актера Мэттью Перри признал себя виновным в его смерти.
Читайте Новини.LIVE!