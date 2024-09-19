Звезды Голливуда, которые употребляли наркотики — кто боролся с зависимостью

Актриса Дрю Бэрримор на фестивале Beautycon в Лос-Анджелесе. Фото: Pinterest

Многим людям кажется, что жизнь звезд Голливуда похожа на самую настоящую сказку, но на самом деле это не так. Мы рассказываем вам о пяти мировых знаменитостях, которые в свое время были зависимы от наркотической зависимости.

Новини.LIVE рассказывает об этих актерах.

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Актеры, которые были зависимы от наркотических веществ

Роберт Дауни-младший

Американский актер и герой Киновселенной Marvel признавался, что впервые попробовал марихуану в восемь лет, а помог ему в этом родной отец.

Уже после первой номинации на премию "Оскар" Роберт Дауни-младший "подсел" на героин и кокаин, был арестован за хранение наркотиков и оружия, а также проходил принудительное лечение. Однако в 2003 году актер смог преодолеть свою зависимость.

Роберт Дауни-младший на премьере фильма "Первый мститель: Противостояние". Фото: Pinterest

Джонни Депп

Всемирно известный актер впервые "познакомился" с наркотическими веществами еще в школьные времена, а однажды он попробовал психотропные таблетки, которые снимали его боль. Во время суда с экс-женой Эмбер Херд она отмечала, что он стал настоящим "монстром" из-за наркотиков.

Кстати, убрать наркотическую зависимость Джонни Депу помог легендарный британский певец Элтон Джон.

Джонни Депп на Каннском кинофестивале. Фото: The Mirror

Маколей Калкин

Звезда фильма "Один дома" когда-то был одним из самых успешных детей-актеров в Голливуде, но из-за проблем с отцом и чрезмерной популярности его карьера остановилась. В СМИ утверждали, что у него была зависимость и депрессия, а однажды он даже хотел покончить жизнь самоубийством.

Сегодня Маколей Калкин стал более активным в соцсетях, часто показывая себя с женой и детьми.

Маколей Калкин с женой и сыном на Аллее Славы в Голливуде. Фото: Pinterest

Мэтью Перри

Герой известного сериала "Друзья" прямо во время съемок испытывал серьезные проблемы с зависимостью от алкоголя и наркотиков. Сначала он много пил, потом начал принимать опиоидные болеутоляющие препараты и даже где-то 15 раз проходил реабилитации.

Когда ему было 49 лет, у него из-за передозировки развилась перфорация ЖКТ, из-за чего он две недели был в коме и впоследствии смог побороть зависимость. К сожалению, в прошлом году Мэттью Перри не стало из-за высокой концентрации кетамина в крови, которым лечат депрессию.

Мэттью Перри на фотосессии. Фото: Hindustan Times

Дрю Бэрримор

Актриса начала увлекаться алкоголем и наркотиками еще в юном возрасте, начав употреблять кокаин в 12 лет. Однако, впоследствии Дрю Бэрримор удалось побороть наркотическую зависимость и стать успешной не только в кино, но и на телевидении и даже в материнстве.

Дрю Бэрримор на красной дорожке премии "Золотой глобус" в 2017 году. Фото: Pinterest

Напомним, мы писали о том, что актер Джонни Депп откроет собственную художественную выставку в Нью-Йорке.

Раньше мы рассказывали, что актер Маколей Калкин показал себя на красной дорожке с любимой.

Также мы сообщали о том, что врач актера Мэттью Перри признал себя виновным в его смерти.