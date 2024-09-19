Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Эти 5 звезд Голливуда боролись с зависимостью — кто "сидел" на наркотиках arrow

Эти 5 звезд Голливуда боролись с зависимостью — кто "сидел" на наркотиках

19 сентября 2024 23:50
Никита Шевченко - Редактор
Звезды Голливуда, которые употребляли наркотики — кто боролся с зависимостью
Актриса Дрю Бэрримор на фестивале Beautycon в Лос-Анджелесе. Фото: Pinterest
Никита Шевченко - Редактор

Многим людям кажется, что жизнь звезд Голливуда похожа на самую настоящую сказку, но на самом деле это не так. Мы рассказываем вам о пяти мировых знаменитостях, которые в свое время были зависимы от наркотической зависимости.

Новини.LIVE рассказывает об этих актерах.

Читайте также:

Актеры, которые были зависимы от наркотических веществ

Роберт Дауни-младший

Американский актер и герой Киновселенной Marvel признавался, что впервые попробовал марихуану в восемь лет, а помог ему в этом родной отец.

Уже после первой номинации на премию "Оскар" Роберт Дауни-младший "подсел" на героин и кокаин, был арестован за хранение наркотиков и оружия, а также проходил принудительное лечение. Однако в 2003 году актер смог преодолеть свою зависимость.

Роберт Дауны-младший
Роберт Дауни-младший на премьере фильма "Первый мститель: Противостояние". Фото: Pinterest

Джонни Депп

Всемирно известный актер впервые "познакомился" с наркотическими веществами еще в школьные времена, а однажды он попробовал психотропные таблетки, которые снимали его боль. Во время суда с экс-женой Эмбер Херд она отмечала, что он стал настоящим "монстром" из-за наркотиков.

Кстати, убрать наркотическую зависимость Джонни Депу помог легендарный британский певец Элтон Джон.

Джонни Депп на Каннском кинофестивале
Джонни Депп на Каннском кинофестивале. Фото: The Mirror

Маколей Калкин

Звезда фильма "Один дома" когда-то был одним из самых успешных детей-актеров в Голливуде, но из-за проблем с отцом и чрезмерной популярности его карьера остановилась. В СМИ утверждали, что у него была зависимость и депрессия, а однажды он даже хотел покончить жизнь самоубийством.

Сегодня Маколей Калкин стал более активным в соцсетях, часто показывая себя с женой и детьми.

Маколей Калкин с женой и сыном
Маколей Калкин с женой и сыном на Аллее Славы в Голливуде. Фото: Pinterest

Мэтью Перри

Герой известного сериала "Друзья" прямо во время съемок испытывал серьезные проблемы с зависимостью от алкоголя и наркотиков. Сначала он много пил, потом начал принимать опиоидные болеутоляющие препараты и даже где-то 15 раз проходил реабилитации.

Когда ему было 49 лет, у него из-за передозировки развилась перфорация ЖКТ, из-за чего он две недели был в коме и впоследствии смог побороть зависимость. К сожалению, в прошлом году Мэттью Перри не стало из-за высокой концентрации кетамина в крови, которым лечат депрессию.

Мэттью Перри
Мэттью Перри на фотосессии. Фото: Hindustan Times

Дрю Бэрримор

Актриса начала увлекаться алкоголем и наркотиками еще в юном возрасте, начав употреблять кокаин в 12 лет. Однако, впоследствии Дрю Бэрримор удалось побороть наркотическую зависимость и стать успешной не только в кино, но и на телевидении и даже в материнстве.

Дрю Берримор
Дрю Бэрримор на красной дорожке премии "Золотой глобус" в 2017 году. Фото: Pinterest

Напомним, мы писали о том, что актер Джонни Депп откроет собственную художественную выставку в Нью-Йорке.

Раньше мы рассказывали, что актер Маколей Калкин показал себя на красной дорожке с любимой.

Также мы сообщали о том, что врач актера Мэттью Перри признал себя виновным в его смерти.

Джонни Депп Голливуд зарубежные звезды Роберт Дауни младший

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

00:01 МИД отреагировало на заявление Сикорского о статусе Крыма

19 сентября 2024

23:57 Юрист объяснила, могут ли работники ТЦК передать повестку через родственников

23:56 Зеленский ввел санкции против юридических и физических лиц из России, Китая и Ирана

23:53 В Черкассах мужчина создал телеграм-канал, где сообщал о раздаче повесток — что решил суд

Срочная новость

23:35 В пригороде Днепра прогремели взрывы — что известно

23:33 Украина впервые присоединилась к учениям НАТО по противодействию дронам

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле - 80x80

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле

23:26 Кадыров пожаловался, что Маск отключил "подаренный" Cybertruck

23:17 В Турции призвали снять санкции с России в обмен на мир в Украине

23:05 В Киевской области раздаются взрывы — в ОВА сообщили об атаке БпЛА и работе ПВО

22:54 Кипер заявил, что в Одессе снесут памятник Пушкину

00:01 МИД отреагировало на заявление Сикорского о статусе Крыма

19 сентября 2024

23:57 Юрист объяснила, могут ли работники ТЦК передать повестку через родственников

23:56 Зеленский ввел санкции против юридических и физических лиц из России, Китая и Ирана

23:53 В Черкассах мужчина создал телеграм-канал, где сообщал о раздаче повесток — что решил суд

Срочная новость

23:35 В пригороде Днепра прогремели взрывы — что известно

23:33 Украина впервые присоединилась к учениям НАТО по противодействию дронам

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле - 80x80

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле

23:26 Кадыров пожаловался, что Маск отключил "подаренный" Cybertruck

23:17 В Турции призвали снять санкции с России в обмен на мир в Украине

23:05 В Киевской области раздаются взрывы — в ОВА сообщили об атаке БпЛА и работе ПВО

22:54 Кипер заявил, что в Одессе снесут памятник Пушкину

19:33 Одесский онкодиспансер сегодня — ТОП-3 заболеваний и что изменилось за год

18 сентября 2024
Эксклюзив

18:43 Компенсация за затопленное авто в Одессе — миф или реальность

06:40 В Украине продолжают расти цены на золото — сколько стоит 1 г драгоценных металлов в сентябре

06:36 Дорогой металлолом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские танки

Эксклюзив

05:31 Маленькая кремниевая долина: чем и как живет красный республиканский штат Техас

17 сентября 2024

18:37 Состояние энергетики и прогноз на зиму в Николаеве — эксклюзив

17:07 Насколько готовы одесситы к предстоящему отопительному сезону — чего опасаются

06:40 Цены за 1 кг латуни в сентябре — сколько в Украине стоят цветные металлы в Украине

06:31 Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле

13 сентября 2024
Эксклюзив

22:54 Зима близко, а свет во Львове нет — в каком состоянии энергосистема в городе

Text

22:42 Военный психолог назвал два способа вернуться домой с фронта

Text

19:06 Нардепка сообщила, на какие нужды Украина выделяет более 50% из госбюджета

Text

17:51 Нардеп Бакунец ответил, будет ли в бюджете 2025 года индексация зарплат

Text

17:50 Европарламент призвал разрешить бить вглубь РФ и суд по делу Фарион — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Ужесточение мер безопасности во Львове и атака на Тверскую область России — эфир День.LIVE

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле - 80x80

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле

Text

10:38 Могла ли новейшая украинская ракета-дрон "Паляница" атаковать арсенал в Торопке

Text

09:17 Это будет проблемой — нардеп подверг критике раздачу повесток Укрпочтой

Text

08:00 План победы Зеленского и взрыв гаджетов в Ливане — эфир Ранок.LIVE

18 сентября 2024
Text

22:40 Нардепка прокомментировала провал голосования о дерусификации названий населенных пунктов в Украине

Text

21:39 Нардеп объяснил, на чем базируются отношения между Польшей и Украиной

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:24 Кулеба после отставки эмоционально обратился к украинцам — что сказал

12 сентября 2024

06:01 Ощадбанк оставил пенсионера без денег — почему блокируют 100% суммы

13 сентября 2024

06:10 Украинцы получат доплаты к пенсиям в 889 грн — кто имеет право

9 сентября 2024

00:30 Друзья Джей Ло и Аффлека рассказали, чья идея была приобрести многомиллионный дом

6 сентября 2024

06:45 Тест по ПДД — укажите очередность проезда авто на перекрестке за 30 секунд

12 сентября 2024

14:31 Повышение пенсий на 1500 грн — что известно о будущей индексации

10 сентября 2024

03:20 Торт за 15 минут, всего из 5 ингредиентов — без выпечки, быстро, бюджетно и очень вкусно

9 сентября 2024

09:41 Военные могут остаться без зарплат — в Раде сделали важное заявление

10 сентября 2024

08:00 Украинцам доступна финансовая помощь от NRC — как подать заявку

14 сентября 2024

16:20 Откупиться будет невозможно — в Украине анонсировали новые правила бронирования от мобилизации