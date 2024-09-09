Джонні Депп презентує свої нові картини

Актор Джонні Депп. Фото: instagram.com/johnnydepp/

Кар'єра Джонні Деппа як художника продовжує стрімко розвиватися. Зірка "Піратів Карибського моря" відкриє свою першу "імерсивно-експериментальну виставку" під назвою "A Bunch of Stuff" в Нью-Йорку.

Про це повідомляє Page Six.

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На художній виставці зірки "Піратів Карибського моря", яка відкриється 4 жовтня, будуть представлені "ніколи раніше не бачені роботи", а також багато особистих артефактів зі студій Деппа.

"Виставка включає в себе масштабні імерсивні кімнати, традиційні галерейні простори і тематичні магазини, що проведуть вас через різні етапи життєвого і творчого шляху Деппа, наповнені його власними розповідями", — йдеться в описі події.

Депп вперше презентував свої картини у 2022 році і його роботи одразу знайшли своїх шанувальників.

Як повідомляється у виданні, він вже продав понад 780 робіт за 3,6 мільйона доларів через британську галерею Castle Fine Art.

Нагадаємо, раніше актора запідозрили у романі з росіянкою. А також донька Джонні Деппа показала перші кадри зі свого моторошного фільму жахів.