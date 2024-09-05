Джонні Депп зробив собі нові зуби

Актор Джонні Депп. Фото: instagram.com/johnnydepp/

Популярний голлівудський актор та зірка "Піратів Карибського моря" Джонні Депп насолоджується відпочинком на Багамських островах. На одному із кадрів з відпочинку артист продемонстрував свою білосніжну посмішку.

Про це пише Page Six.

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У мережу потрапило відео, на кадрах якого Джонні Депп із посмішкою спілкувався з барменом у пляжному барі в Ексумі. Актор був у чудовому настрої, він потиснув руки шанувальникам і навіть став за барну стійку, щоб допомогти бармену приготувати йому напій. Депп навіть обійняв радісного працівника.

Номінант на премію "Оскар" був у центрі уваги на Каннському кінофестивалі 2023 року. Тоді фото Деппа на червоній доріжці швидко розлетілися мережею, і багато шанувальників звернули увагу на його криві та темні зуби.

Відомі стоматологи припустили, що посмішку Деппа зіпсувала його пристрасть до еспресо та сигар.

Джонні Депп на Каннському кінофестивалі 2023. Фото: WireImage

Нагадаємо, спокуслива дочка Джонні Деппа знялась у відвертій фотосесії. А також колишній адвокат Ембер Герд розсекретив приватну інформацію, яку знайшов про Джонні Деппа.