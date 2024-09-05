Джонни Депп сделал себе новые зубы

Актер Джонни Депп. Фото: instagram.com/johnnydepp/

Популярный голливудский актер и звезда "Пиратов Карибского моря" Джонни Депп наслаждается отдыхом на Багамских островах. На одном из кадров из отдыха артист продемонстрировал свою белоснежную улыбку.

Об этом пишет Page Six.

Читайте также:

Джонни Депп на Багамах

В сеть попало видео, на кадрах которого Джонни Депп с улыбкой общался с барменом на пляжном баре в Эксуме. Актер был в отличном настроении, он пожал руки поклонникам и даже стал за барную стойку, чтобы помочь бармену приготовить ему напиток. Депп даже обнял радостного работника.

Номинант на премию "Оскар" был в центре внимания на Каннском кинофестивале в 2023 году. Тогда фото Деппа на красной дорожке быстро разлетелись по сети, и многие поклонники обратили внимание на его кривые и темные зубы.

Известные стоматологи предположили, что улыбку Деппа испортила его страсть к эспрессо и сигарам.

Джонни Депп на Каннском кинофестивале 2023 года. Фото: WireImage

Напомним, соблазнительная дочь Джонни Деппа снялась в откровенной фотосессии. А также бывший адвокат Эмбер Герд рассекретил приватную информацию, которую нашел о Джонни Деппе.