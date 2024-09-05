Джонни Депп сделал себе новые зубы

Джонни Депп после волны хейта из-за зубов похвастался обновленной улыбкой
Популярный голливудский актер и звезда "Пиратов Карибского моря" Джонни Депп наслаждается отдыхом на Багамских островах. На одном из кадров из отдыха артист продемонстрировал свою белоснежную улыбку.
Об этом пишет Page Six.
Джонни Депп на Багамах
В сеть попало видео, на кадрах которого Джонни Депп с улыбкой общался с барменом на пляжном баре в Эксуме. Актер был в отличном настроении, он пожал руки поклонникам и даже стал за барную стойку, чтобы помочь бармену приготовить ему напиток. Депп даже обнял радостного работника.
Номинант на премию "Оскар" был в центре внимания на Каннском кинофестивале в 2023 году. Тогда фото Деппа на красной дорожке быстро разлетелись по сети, и многие поклонники обратили внимание на его кривые и темные зубы.
Известные стоматологи предположили, что улыбку Деппа испортила его страсть к эспрессо и сигарам.
Напомним, соблазнительная дочь Джонни Деппа снялась в откровенной фотосессии. А также бывший адвокат Эмбер Герд рассекретил приватную информацию, которую нашел о Джонни Деппе.
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