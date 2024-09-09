Джонни Депп представит свои новые картины

Актер Джонни Депп. Фото: instagram.com/johnnydepp/

Карьера Джонни Деппа как художника продолжает стремительно развиваться. Звезда "Пиратов Карибского моря" откроет свою первую "иммерсивно-экспериментальную выставку" под названием "A Bunch of Stuff" в Нью-Йорке.

Об этом сообщает Page Six.

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На художественной выставке звезды "Пиратов Карибского моря", которая откроется 4 октября, будут представлены "никогда не виденные ранее работы", а также многие личные артефакты из студий Деппа.

"Выставка включает в себя масштабные иммерсивные комнаты, традиционные галерейные пространства и тематические магазины, которые проведут вас через разные этапы жизненного и творческого пути Деппа, наполненные его рассказами", — говорится в описании события.

Депп впервые представил свои картины в 2022 году и его работы сразу нашли своих поклонников.

Как сообщается в издании, он уже продал более 780 работ за 3,6 миллиона долларов через британскую галерею Castle Fine Art.

Напомним, ранее актера заподозрили в романе с россиянкой. А также дочь Джонни Деппа показала первые кадры из своего жуткого фильма ужасов.