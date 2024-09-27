Українські зірки, які усиновили дітей під час війни

Ведучий Тімур Мірошниченко зі своєю коханою на сімейній фотосесії. Фото: Instagram Тімура Мірошниченка

В українському шоу-бізнесі сьогодні є декілька зірок, які своїми вчинками показали справжній приклад для всіх сімей. Ми розповідаємо, які зірки вирішили всиновити дітей у період повномасштабного вторгнення з боку Росії.

Новини.LIVE розповідає про цих зірок.

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Зірки України, які усиновили дітей

Наталія Могилевська

На початку цього року відома українська артистка оголосила про те, що стала мамою двох дівчат. Вона повідомила про те, що вдочерила двох сестер — 12-річну Мішель і чотирирічну Софію. Зірка довго тримала це в таємниці, але на початку 2024 року, все ж таки наважилася про це розповісти своїм фанатам.

Однак Наталія Могилевська не поспішає показувати обличчя своїх доньок, щоб уникнути публічності. Вона лише говорила про те, що дівчата отримали травми, тому їм потрібен був час для того, щоб звикнути до своєї сім’ї.

Новина Наталії Могилевської про вдочеріння двох сестер. Фото: скриншот з Instagram

Тімур та Інна Мірошниченки

Відомий український ведучий разом зі своєю коханою також усиновили двох дітей. Минулого року пара взяла хлопчика на ім’я Марсель, в якого є проблеми зі здоров’ям. Але на цьому Тімур та Інна вирішили не зупинятися, тому в їхній сім’ї з’явилася ще одна дитина з дитбудинку — дівчинка на ім’я Ангеліна, якій вісім років.

До речі, у зіркової пари є дві рідні дитини — шестирічна Мія та чотирирічний Марк.

Сім'я Тімура та Інни Мірошниченків у повному складі. Фото: скриншот з Instagram

Лілія Подкопаєва

Легенда українського спорту, гімнастка і олімпійська чемпіонка також виховує прийомного сина. Відомо, що у 2006 році жінка усиновила шестимісячного хлопчика на ім’я Вадим, якому сьогодні вже виповнилося 18 років.

Спортсменка говорила про те, що їй довго не вдавалося завагітніти, але після усиновлення дитини вона змогла народити доньку, яку назвала Кароліна.

Гімнастка Лілія Подкопаєва з прийомним 18-річним сином Вадимом. Фото: скриншот з Instagram

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