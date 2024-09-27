Украинские звезды, которые усыновили детей во время войны

Ведущий Тимур Мирошниченко со своей любимой на семейной фотосессии. Фото: Instagram Тимура Мирошниченко

В украинском шоу-бизнесе сегодня есть несколько звезд, которые своими поступками показали настоящий пример для всех семей. Мы рассказываем, какие звезды решили усыновить детей в период полномасштабного вторжения со стороны России.

Новини.LIVE рассказывает об этих звездах.

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Звезды Украины, усыновившие детей

Наталья Могилевская

В начале этого года известная украинская артистка объявила о том, что стала мамой двух девочек. Она сообщила о том, что удочерила двух сестер — 12-летнюю Мишель и четырехлетнюю Софию. Звезда долго держала это в тайне, но в начале 2024 года, все-таки, решилась об этом рассказать своим фанатам.

Однако, Наталья Могилевская не спешит показывать лицо своих дочерей во избежание публичности. Она лишь говорила о том, что девочки получили травмы, поэтому им нужно было время для того, чтобы привыкнуть к своей семье.

Новость Натальи Могилевской об удочерении двух сестер. Фото: скриншот из Instagram

Тимур и Инна Мирошниченко

Известный украинский ведущий вместе со своей любимой также усыновили двоих детей. В прошлом году пара взяла мальчика по имени Марсель, у которого есть проблемы со здоровьем. Но на этом Тимур и Инна решили не останавливаться, поэтому в их семье появился еще один ребенок из детдома — девочка по имени Ангелина, которой восемь лет.

Кстати, у звездной пары есть два родных ребенка — шестилетняя Мия и четырехлетний Марк.

Семья Тимура и Инны Мирошниченко в полном составе. Фото: скриншот из Instagram

Лилия Подкопаева

Легенда украинского спорта, гимнастка и олимпийская чемпионка тоже воспитывает приемного сына. Известно, что в 2006 году женщина усыновила шестимесячного мальчика по имени Вадим, которому сегодня уже исполнилось 18 лет.

Спортсменка говорила о том, что ей долго не удавалось забеременеть, но после усыновления ребенка она смогла родить дочь, которую назвала Каролина.

Гимнастка Лилия Подкопаева с приемным 18-летним сыном Вадимом. Фото: скриншот из Instagram

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