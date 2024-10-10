Слава Дьомін зізнався у почуттях до Злати Огнєвіч— фото

Слава Дьомін. Фото: instagram.com/slavademin_official

Телеведучий Слава Дьомін вперше заговорив про почуття до відомої співачки. Нею виявилася Злата Огнєвіч.

Відверте зізнання ведучий зробив в Instagram.

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У своїх Instastories Дьомін вирішив поспілкуватися з фанами та відповісти на їхні запитання. В одному з них підписники поцікавилися, чи мав ведучий почуття до когось із колег, окрім Ксенії Мішиної.

"Була сильна симпатія до Злати Огнєвіч", — зізнався Дьомін.

Слава Дьомін розповів про почуття до Злати Огнєвіч. Фото: instagram.com/slavademin_official

Нагадаємо, раніше Слава Дьомін розповів про близькі стосунки із зіркою серіалу "Кріпосна" Ксенією Мішиною. Сини ведучого та акторки товаришували, тож вони проводили багато часу разом. Тоді Слава зізнався, що він мав почуття до Ксенії та сподівався на серйозні стосунки, але на жаль, вони не склалися.

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