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Слава Дьомін вперше розповів про близькі стосунки з Ксенією Мішиною

30 серпня 2024 12:30
Галина Войтенко - Редактор
Слава Дьомін був закоханий у Ксенію Мішину — перше зізнання ведучого
Український ведучий Слава Дьомін на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube
Галина Войтенко - Редактор

Український радіо- і телеведучий, блогер Слава Дьомін дав відверте інтерв’ю, в якому розкрив подробиці свого особистого життя. Відомий інтерв’юер розповів про те, в яких стосунках він з українською акторкою Ксенією Мішиною.

Про це Слава Дьомін розповів на своєму каналі в YouTube.

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Слава Дьомін про стосунки з Ксенією Мішиною

Відомий ведучий, який часто бере інтерв’ю у різних зірок шоу-бізнесу, розповів про стосунки з акторкою Ксенією Мішиною. Виявляється, дівчина дуже йому подобалася, і він хотів би мати з нею серйозні стосунки. Вони разом гуляли, і це було дуже комфортно, адже і вони, і їхні сини знайомі між собою.

Ответ Славы Демина на вопросы подписчиков
Відповідь Слави Дьоміна на питання підписників. Фото: скриншот з YouTube

Однак, їхні стосунки так і не склалися, але більшого він так і не зміг розповісти, вважаючи, що він не може це зробити без дозволу Ксенії. До того ж, Слава зазначив, що зараз вони бачаться не так часто, як раніше.

"Ксенія Мішина мені дуже подобалася, як дівчина, я хотів би з нею серйозних стосунків. Ми гуляли разом, наші сини знайомі, і було комфортно. Але стосунки не склалися, і це, напевно, все, що я можу сказати, тому що це стосується не тільки мене, а й Ксенії. Якщо вона захоче, вона може теж щось про це розповісти. Ми з нею перестали бачитися часто, як до цього", — заявив Слава Дьомін.

Стосунки Ксенії Мішиної і Слави Дьоміна

Впродовж певного періоду часу українська акторка Ксенія Мішина дуже часто з’являлася в соціальних мережах Слави Дьоміна. Це почало інтригувати їхніх шанувальників, у яких виникали думки стосовно того, що між ними щось є.

Stories Ксенії Мішиної
Слава Дьомін з Ксенією Мішиною на заправці. Фото: скриншот зі Stories в Instagram

Однак, останнім часом Ксенія зникла зі сторінки Слави, що наштовхує на думку, що між ними щось сталося.

Нагадаємо, ми писали про те, що український ведучий Слава Дьомін зізнався, чи втомився він від роботи на радіо.

Раніше ми розповідали про те, що ведучий Слава Дьомін зізнався, скільки заробляє на телебаченні та радіо. 

Також ми повідомляли про те, що відомий ведучий Слава Дьомін зізнався, чому не може оновити дані в ТЦК.  

Ксенія Мішина шоу-бізнес Слава Дьомін українські зірки

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