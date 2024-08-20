Слава Дьомін назвав свою зарплатню та зізнався, чи має бронювання

Український ведучий та блогер Слава Дьомін. Фото: instagram/slavademin_official

Український теле- та радіоведучий й інтерв’юер Слава Дьомін зізнався, скільки заробляє. Також розсекретив, чи має бронювання від служби в армії.

Він все розповів у програмі "Ранок у великому місті".

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Слава Дьомін не має бронювання від мобілізації

Телеведучий працює на телеканалі "ДІМ", однак не є офіційним працівником. Саме тому немає бронювання. Він співпрацює як ФОП, відповідно, оплату за свою роботу він отримує як фізична особа-підприємець.

Також він розповів, скільки заробляє. Його місячний дохід — від 3 до 5 тисяч доларів, тобто від 123 до 205 тисяч гривень на місяць. Дьомін має проєкти на радіо, телеканалі й монетизацію на YouTube.

Втім, найменше коштів надходить саме з YouTube. Весь прибуток йде на зарплатню його команді.

"Зараз мій заробіток становить від 3 до 5 тисяч доларів на місяць. Я хочу тут уточнити, монетизація на Ютубі є, але з цієї монетизації, я отримую не так багато, інколи навіть працюю в мінус. Тому що мені треба заплатити за продакшн, у мене велика команда, яка працює над випусками", — додав Дьомін.

Нагадаємо, телеведучий Андрій Ковальський поскаржився на маленьку зарплату на телебаченні. Також українського актора повторно викликали на ВЛК через грубу помилку.