Слава Демин назвал свою зарплату и признался, есть ли у бронирования

Украинский ведущий и блогер Слава Демин. Фото: instagram/slavademin_official

Украинский теле- и радиоведущий, интервьюер Слава Демин признался, сколько зарабатывает. Также рассекретил, есть ли бронирование от службы в армии.

Он все рассказал в программе "Ранок у великому місті".

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Телеведущий работает на телеканале "ДІМ", однако не является официальным работником. Вот поэтому нет бронирования. Он сотрудничает как ФЛП, соответственно, оплату за свою работу он получает как физическое лицо-предприниматель.

Также он рассказал, сколько зарабатывает. Его месячный доход — от 3 до 5 тысяч долларов, то есть от 123 до 205 тысяч гривен в месяц. У Демина есть проекты на радио, телеканале и монетизация на YouTube.

Впрочем, меньше всего средств поступает именно с YouTube. Вся прибыль идет на зарплату его команде.

"Сейчас мой заработок составляет от 3 до 5 тысяч долларов в месяц. Я хочу здесь уточнить, монетизация на Ютубе есть, но по этой монетизации, я получаю не так много, иногда даже работаю в минус. Потому что мне нужно заплатить за продакшн, у меня большая команда, которая работает над выпусками", — добавил Демин.

Напомним, телеведущий Андрей Ковальский пожаловался на маленькую зарплату на телевидении. Также украинского актера повторно вызвали на ВВК из-за грубой ошибки.