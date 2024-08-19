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Телеведучий Андрій Ковальський зізнався, скільки тисяч доларів заробляє на телебаченні

19 серпня 2024 21:00
Антоніна Завадська - Редактор
Андрій Ковальський поскаржився на маленьку зарплату на телебаченні — відео
Український телеведучий Андрій Ковальський. Фото: інтерв'ю у Слави Дьоміна
Антоніна Завадська - Редактор

Телеведучий Андрій Ковальський працює на телебаченні понад 20 років. Однак зарплатнею незадоволений. 

Подробиці він розповів під час розмови зі Славою Дьоміним.

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Ведучий каналу ICTV Андрій Ковальський працює на телебаченні з 2002 року. Він брав участь у таких програмах, як "Штрафний удар", "Щоденники чемпіонатів світу", "3-й тайм".

До великої війни він був задоволений своїми доходами, однак все змінилось. Він більше не може повністю утримувати родину, тому його дружина пішла працювати.

"Коли прийшла війна, вона дуже підрізала доходи, всім. Доходи дуже підрізали. Ти сам розумієш, що всі додаткові замовлення просто зникли. І в принципі нам вистачало. Дружина не працювала, але минулого року, десь у квітні–травні напевно, ми на сімейній раді порадилися і вирішили, що нам не вистачає, і дружина пішла працювати. Тому так, мій дохід зменшився, але за рахунок того, що дружина тепер працює, ми можемо доволі комфортно жити", — пояснив телеведучий.

За словами Ковальського, нині на телебаченні він заробляє менше однієї тисячі доларів (40 тисяч гривень). Його основні витрати зараз — їжа та пальне. На одязі економлять. Для себе поки що не купує, а дітям віддають куми, знайомі чи родичі.

Нагадаємо, відомий телеведучий Богдан Шелудяк потрапив у скандал через відео про важливість "блогерського фронту". Також телезірка Леся Нікітюк порадила подивитись улюблені фільми.

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