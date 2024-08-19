Андрей Ковальский пожаловался на маленькую зарплату на телевидении

Украинский телеведущий Андрей Ковальский. Фото: интервью у Славы Демина

Телеведущий Андрей Ковальский работает на телевидении более 20 лет. Однако зарплатой не доволен.

Подробности он рассказал во время разговора со Славой Деминым.

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Андрей Ковальский пожаловался на уменьшение дохода

Ведущий канала ICTV Андрей Ковальский работает на телевидении с 2002 года. Он принимал участие в таких программах, как "Штрафной удар", "Дневники чемпионатов мира", "3-й тайм".

До войны он был доволен своими доходами, однако все изменилось. Он больше не может полностью содержать семью, потому его жена пошла работать.

"Когда пришла война, она очень подрезала доходы, всем. Доходы очень подрезали. Ты сам понимаешь, что все дополнительные заказы просто исчезли. И в принципе нам хватало. Жена не работала, но в прошлом году, где-то в апреле-мае наверное, мы на семейном совете посовещались и решили, что нам не хватает, и жена пошла работать. Поэтому да, мой доход уменьшился, но за счет того, что жена теперь работает, мы можем достаточно комфортно жить", — пояснил телеведущий.

По словам Ковальского, сейчас на телевидении он зарабатывает менее одной тысячи долларов (40 тысяч гривен). Его основные расходы сейчас — еда и горючее для машины. На одежде экономят. Для себя пока не покупает, а детям отдают кумовья, знакомые или родственники.

Напомним, известный телеведущий Богдан Шелудяк попал в скандал из-за видео о важности "блогерского фронта". Также телезвезда Леся Никитюк посоветовала посмотреть любимые фильмы.