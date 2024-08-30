Слава Демин был влюблен в Ксению Мишину — первое признание ведущего

Украинский ведущий Слава Демин на интервью. Фото: скриншот с YouTube

Украинский радио- и телеведущий, блогер Слава Демин дал откровенное интервью, в котором раскрыл подробности своей личной жизни. Известный интервьюер рассказал о том, в каких отношениях он с украинской актрисой Ксенией Мишиной.

Об этом Слава Демин рассказал на своем канале в YouTube.

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Слава Демин об отношениях с Ксенией Мишиной

Известный ведущий, который часто берет интервью у разных звезд шоу-бизнеса, рассказал об отношениях с актрисой Ксенией Мишиной. Оказывается, девушка очень ему нравилась, и он хотел бы иметь с ней серьезные отношения. Они вместе гуляли, и это было очень комфортно, ведь и они, и их сыновья знакомы друг с другом.

Ответы Славы Демина на вопросы подписчиков. Фото: скриншот с YouTube

Однако, их отношения так и не сложились, но большего он так и не смог рассказать, считая, что он не может это сделать без разрешения Ксении. К тому же, Слава отметил, что сейчас они видятся не так часто, как раньше.

"Ксения Мишина мне очень нравилась, как девушка, я хотел бы с ней серьезных отношений. Мы гуляли вместе, наши сыновья знакомы, и было комфортно. Но отношения не сложились, и это, наверное, все, что я могу сказать, потому что это касается не только меня, но и Ксении. Если она захочет, она тоже может что-то об этом рассказать. Мы с ней перестали видиться часто, как до этого", — заявил Слава Демин.

Отношения Ксении Мишиной и Славы Демина

В течение определенного периода времени украинская актриса Ксения Мишина очень часто появлялась в социальных сетях Славы Демина. Это начало интриговать их поклонников, у которых возникали мысли о том, что между ними что-то есть.

Слава Демин с Ксенией Мишиной на заправке. Фото: скриншот со Stories в Instagram

Однако, в последнее время Ксения исчезла со страницы Славы, что наталкивает на мысль, что между ними что-то произошло.

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