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Ведучий Слава Дьомін зізнався, чи втомився він від роботи на радіо

23 серпня 2024 14:36
Галина Войтенко - Редактор
Скільки Слава Дьомін працює на радіо — чи втомився ведучий
Український ведучий Слава Дьомін на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube
Галина Войтенко - Редактор

Український ведучий, шоумен та інтерв'юер Слава Дьомін дав відверте інтерв’ю. У ньому відомий радіоведучий, який постійно спілкується з різними зірками шоу-бізнесу, розповів, чи втомився він від роботи на радіо.

Про це Слава Дьомін розповів на каналі "Люкс ФМ" в YouTube.

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Ведучий зізнається, що він втомився щодня прокидатися дуже рано, щоб вести шоу, а зараз радіє вихідним так, як ніколи. Також Слава Дьомін розповів, о котрій він засинає зараз і під час відпусток. 

"Є втома щоранку прокидатися о 05:50 на ранкове шоу. Я раніше не думав, що так радітиму вихідним дням. Я — сова, і якщо у мене вихідний або відпустка, я лягаю спати не раніше другої-третьої ночі, а зараз мені доводиться лягати спати до 12-ї години. Якщо я лягу спати пізніше, то розумію, що наступного дня буде ср*ка", — зізнається Слава Дьомін.

Интервью со Славой Деминым
Інтерв'ю зі Славою Дьоміним. Фото: скриншот з YouTube

Зокрема, ведучий зізнався, чи втомився він від самої роботи на радіостанції "Люкс ФМ"

"Це такий кайф, начебто ти щоранку робиш одне й те саме. Це такий кайф, коли до тебе підходять люди, дзвонять або пишуть, що вони разом з тобою прокидаються, ти — частина їхнього життя. Я кайфую від того, що ми робимо кльову справу, ми заряджаємо людей цим позитивом", — також додає український ведучий.

Кар’єра Слави Дьоміна

Слава Дьомін — це український ведучий, блогер і шоумен, який за спеціальністю є журналістом. Свій перший етер чоловік провів у 2002 році, коли вів програму про кохання під назвою "Львівська хвиля", а останні 15 років є ведучим на радіостанції "Люкс ФМ"

Слава Демин
Слава Дьомін на радіостанції "Люкс ФМ". Фото: Instagram Слави Дьоміна

Крім того, на початку війни Слава Дьомін створив власний канал на YouTube, на якому ділиться новинами з шоу-бізнесу і бере інтерв’ю у різних зірок. 

Нагадаємо, ми писали про те, що український ведучий Слава Дьомін розповів неприємну історію з його сином. 

Раніше ми розповідали про те, що шоумен Слава Дьомін повідомив, що його син перестав професійно займатися спортом. 

Також ми повідомляли про те, що ведучий Слава Дьомін пояснив, де зараз репер Серьога.

шоу-бізнес Слава Дьомін українські зірки інтерв'ю

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