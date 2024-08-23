Скільки Слава Дьомін працює на радіо — чи втомився ведучий

Український ведучий Слава Дьомін на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Український ведучий, шоумен та інтерв'юер Слава Дьомін дав відверте інтерв’ю. У ньому відомий радіоведучий, який постійно спілкується з різними зірками шоу-бізнесу, розповів, чи втомився він від роботи на радіо.

Про це Слава Дьомін розповів на каналі "Люкс ФМ" в YouTube.

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Ведучий зізнається, що він втомився щодня прокидатися дуже рано, щоб вести шоу, а зараз радіє вихідним так, як ніколи. Також Слава Дьомін розповів, о котрій він засинає зараз і під час відпусток.

"Є втома щоранку прокидатися о 05:50 на ранкове шоу. Я раніше не думав, що так радітиму вихідним дням. Я — сова, і якщо у мене вихідний або відпустка, я лягаю спати не раніше другої-третьої ночі, а зараз мені доводиться лягати спати до 12-ї години. Якщо я лягу спати пізніше, то розумію, що наступного дня буде ср*ка", — зізнається Слава Дьомін.

Інтерв'ю зі Славою Дьоміним. Фото: скриншот з YouTube

Зокрема, ведучий зізнався, чи втомився він від самої роботи на радіостанції "Люкс ФМ".

"Це такий кайф, начебто ти щоранку робиш одне й те саме. Це такий кайф, коли до тебе підходять люди, дзвонять або пишуть, що вони разом з тобою прокидаються, ти — частина їхнього життя. Я кайфую від того, що ми робимо кльову справу, ми заряджаємо людей цим позитивом", — також додає український ведучий.

Кар’єра Слави Дьоміна

Слава Дьомін — це український ведучий, блогер і шоумен, який за спеціальністю є журналістом. Свій перший етер чоловік провів у 2002 році, коли вів програму про кохання під назвою "Львівська хвиля", а останні 15 років є ведучим на радіостанції "Люкс ФМ".

Слава Дьомін на радіостанції "Люкс ФМ". Фото: Instagram Слави Дьоміна

Крім того, на початку війни Слава Дьомін створив власний канал на YouTube, на якому ділиться новинами з шоу-бізнесу і бере інтерв’ю у різних зірок.

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