Сколько Слава Демин работает на радио — устал ли ведущий

Украинский ведущий Слава Демин на интервью. Фото: скриншот с YouTube

Украинский ведущий, шоумен и интервьюер Слава Демин дал откровенное интервью. В нем известный радиоведущий, который постоянно общается с разными звездами шоу-бизнеса, рассказал, устал ли он от работы на радио.

Об этом Слава Демин рассказал на канале "Люкс ФМ" в YouTube.

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Ведущий признается, что он устал каждый день просыпаться очень рано, чтобы вести шоу, а сейчас радуется выходным так, как никогда. Также Слава Демин рассказал, во сколько он засыпает сейчас и во время отпуска.

"Есть усталость каждое утро просыпаться в 05:50 на утреннее шоу. Я раньше не думал, что так буду радоваться выходным дням. Я — сова, и если у меня выходной или отпуск, я ложусь спать не раньше двух-трех ночи, а сейчас мне приходится ложиться спать до 12 часов. Если я лягу спать позже, то понимаю, что на следующий день будет ср*ка", — признается Слава Демин.

Интервью со Славой Деминым. Фото: скриншот с YouTube

В частности, ведущий признался, устал ли он от самой работы на радиостанции "Люкс ФМ" .

"Это такой кайф, будто ты каждое утро делаешь одно и то же. Это такой кайф, когда к тебе подходят люди, звонят или пишут, что они вместе с тобой просыпаются, ты — часть их жизни. Я кайфую от того, что мы делаем клевое дело, мы заряжаем людей этим позитивом", — также добавляет украинский ведущий.

Карьера Славы Демина

Слава Демин — это украинский ведущий, блогер и шоумен, который по специальности является журналистом. Свой первый эфир мужчина провел в 2002 году, когда вел программу о любви под названием "Львівська хвиля", а последние 15 лет является ведущим на радиостанции "Люкс ФМ" .

Слава Демин на радиостанции "Люкс ФМ". Фото: Instagram Славы Демина

Кроме того, в начале войны Слава Демин создал собственный канал на YouTube, на котором делится новостями из шоу-бизнеса и берет интервью у разных звезд.

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