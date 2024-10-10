Гайден Панеттьєрі відправили на лікування до реабілітаційного центру - подробиці

Гайден Панеттьєрі. Фото: instagram.com/haydenpanettiere

Колишня наречена боксера Володимира Кличка, американська акторка Гайден Панеттьєрі, опинилася в реабілітаційному центрі. Сталося це після того, як зірку почали підозрювати у зловживанні алкоголем та наркотиками.

Подробиці виданню In Touch розповів інсайдер з оточення акторки.

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Чутки про вживання Гайден заборонених препаратів з'явилися після того, як у мережі з'явилося інтерв'ю зірки виданню People. На відео акторка мала дивний вигляд, невиразну та сплутану мову.

Після виходу інтерв'ю фанати Панеттьєрі почали бити на сполох, а вже 6 жовтня, за словами інсайдера, до неї у Лос-Анджелес прибув стурбований близький родич.

Акторка Гайден Панеттєрі. Фото: instagram.com/haydenpanettiere

Як стало відомо, після інциденту родина Гайден прийняла радикальні рішення та відправила її на реабілітацію.

Окрім того, виявилося, що родич акторки також виселив з будинку її бойфренда Браяна Гікерсона. 2019 року чоловік був арештований за побиття Панеттьєрі, однак згодом пара помирилася.

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