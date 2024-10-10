Хайден Панеттьери отправили на лечение в реабилитационный центр - подробности

Хайден Панеттьери. Фото: instagram.com/haydenpanettiere

Бывшая невеста боксера Владимира Кличко, американская актриса Хайден Панеттьери, оказалась в реабилитационном центре. Случилось это после того, как звезду начали подозревать в злоупотреблении алкоголем и наркотиками.

Подробности изданию In Touch рассказал инсайдер из окружения актрисы.

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Слухи о употреблении Хайден запрещенных препаратов появились после того, как в сети появилось интервью звезды изданию People. На видео актриса выглядела странно, невнятно и спутано говорила.

После выхода интервью фанаты Панеттьери начали бить тревогу, а уже 6 октября, по словам инсайдера, к ней в Лос-Анджелес прибыл обеспокоенный близкий родственник.

Актриса Хайден Панеттери. Фото: instagram.com/haydenpanettiere

Как стало известно, после инцидента семья Хайден приняла радикальные решения и отправила ее на реабилитацию.

Кроме того, оказалось, что родственник актрисы также выселил из дома ее бойфренда Брайана Гикерсона. В 2019 году мужчина был арестован за избиение Панеттьери, однако впоследствии пара помирилась.

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