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Екснаречена Володимира Кличка відповіла на чутки про зловживання препаратами

24 вересня 2024 07:07
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Екснаречена Володимира Кличка відповіла на чутки про зловживання препаратами
Акторка Гайден Панеттьєрі. Фото: instagram.com/haydenpanettiere/
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Актриса Гайден Панеттьєрі прокоментувала чутки про те, що вона знову зловживає алкоголем та вживає наркотики. Її шанувальники занепокоїлися після того, як вийшло інтерв'ю Гайден виданню People. Вони відзначили її надто повільну та невиразну мову та дивну поведінку.

Про це стало відомо з соціальні мережі зірки.

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Сама актриса заявила, що була "виснажена" і "не спала дві ночі" після того, як одному з її собак довелося робити екстрену операцію. Крім того, вона переживає смерть свого брата. 28-річний актор Дженсен Панеттьєрі минулого року помер у своїй квартирі у Нью-Йорку. За словами інсайдерів, останніми роками він мав депресію.

 

Акторка Гайден Панеттьєрі
Акторка Гайден Панеттьєрі. Фото: instagram.com/haydenpanettiere/

 

"Незбагненно, що я взагалі опинилася в такій ситуації, але я почуваюся зобов'язаною висловитися — і зробити це хочу таким чином, щоб мене не критикували за те, як швидко чи повільно я говорю. Я не спала два дні перед зйомками через одного з моїх собак, який відновлювався після екстреної хірургічної операції. Я була виснажена", — зазначила вона.

За її словами, її представник запитував, як минуло інтерв'ю, і пропонував перезняти, але журналісти запевнили, що все пройшло добре. Гайден додала, що від початку все було добре, але ці фрагменти у фінальну версію не увійшли.

За словами Гайден, вона взагалі не вважає, що має виправдовуватися, особливо тепер, після того, як пережила важку втрату.

"Горе у всіх виглядає по-різному. Чи я приймаю ліки чи ні — це нікого не стосується. Це моя особиста справа", — сказала Панеттєрі.

Гайден, яка раніше довго боролася з алкогольною та наркотичною залежностями, залишалася тверезою із 2020 року, після того, як пройшла лікування у рехабі.

Раніше Панеттьєрі також пережила токсичні стосунки з колишнім бойфрендом, актором Браяном Хікерсоном, який неодноразово бив її. Вони почали зустрічатися у 2018 році, у 2019 році коханий сильно побив актрису. Однак покарання Хікерсон не отримав. Гайден вибачила його, і пара відновила стосунки. Незабаром побиття продовжилося, і в 2020 році актриса знову звернулася до суду. Вдруге Брайан отримав термін: його засудили до 45 днів тюремного ув'язнення та чотирьох років випробувального терміну та зобов'язали відвідувати курси про шкоду домашнього насильства та курси з управління гнівом.

 

 

До роману з Браяном Хікерсоном Хайден була у стосунках із українським боксером Володимиром Кличком. Вони почали зустрічатися у 2009 році та розійшлися у 2018 році. Вони мають спільну дочку Кайю, яка після розставання батьків стала жити з батьком. Пізніше акторка говорила, що не може бачитися з дочкою і боїться, що через це дівчинка матиме психологічну травму.

Нагадаємо, Анджеліна Джолі почала ховати руки після критики. А раніше стало відомо, що альбом Кеті Перрі жорстко оцінили в мережі.

Володимир Кличко Гайден Панеттьєрі закордонні зірки зірки

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