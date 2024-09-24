Экснареченная Владимира Кличко ответила на слухи о злоупотреблении препаратами

Актриса Хайден Панеттьери. Фото: instagram.com/haydenpanettiere/

Актриса Хайден Панеттьери прокомментировала слухи о том, что она снова злоупотребляет алкоголем и употребляет наркотики. Ее поклонники обеспокоились после того, как вышло интервью Хайден изданию People. Они отметили ее слишком медленную и невнятную речь и странное поведение.

Об этом стало известно из социальных сетей звезды.

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Сама актриса заявила, что была "истощена" и "не спала две ночи" после того, как одной из ее собак пришлось делать экстренную операцию. Кроме того, она переживает смерть брата. 28-летний актер Дженсен Панеттьери в прошлом году скончался в своей квартире в Нью-Йорке. По словам инсайдеров, в последние годы у него была депрессия.

Актриса Хайден Панеттьери. Фото: instagram.com/haydenpanettiere/

"Непостижимо, что я вообще оказалась в такой ситуации, но я чувствую себя обязанной высказаться — и сделать это хочу таким образом, чтобы меня не критиковали за то, как быстро или медленно я говорю. Я не спала два дня перед съемками из-за которых не восстанавливались после экстренной хирургической операции. Я была истощена", — отметила она.

По ее словам, ее представитель спрашивал, как прошло интервью, и предлагал переснять, но журналисты заверили, что все прошло хорошо. Хайден добавила, что сначала все было хорошо, но эти фрагменты в финальную версию не вошли.

По словам Хайден, она вообще не считает, что должна оправдываться, особенно теперь, после того, как пережила тяжелую потерю.

"Горе у всех выглядит по-разному. Принимаю ли я лекарства или нет — это никого не касается. Это мое личное дело", — сказала Панеттьери.

Хайден, ранее долго боровшаяся с алкогольной и наркотической зависимостями, оставалась трезвой с 2020 года, после того, как прошла лечение в рехабе.

Ранее Панеттьери также пережила токсические отношения с бывшим бойфрендом, актером Брайаном Хикерсоном, неоднократно избивавшим ее. Они начали встречаться в 2018 году, в 2019 году любимый сильно избил актрису. Однако наказание Хиккерсон не получил. Хайден простила его и пара возобновила отношения. Вскоре избиение продолжилось, и в 2020 году актриса снова обратилась в суд. Второй раз Брайан получил срок: его приговорили к 45 дням тюремного заключения и четырем годам испытательного срока и обязали посещать курсы о вреде домашнего насилия и курсы по управлению гневом.

До романа с Брайаном Хикерсоном Хайден была в отношениях с украинским боксером Владимиром Кличко. Они начали встречаться в 2009 году и разошлись в 2018 году. У них есть общая дочь Кайя, которая после расставания родителей стала жить с отцом. Позже актриса говорила, что не может видеться с дочерью и боится, что из-за этого у девочки будет психологическая травма.

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