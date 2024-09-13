Слава Дьомін підбив підсумки своїх інтерв'ю з зірками

Теле- та радіоведучий Слава Дьомін. Фото: Instagram/slavademin_official

Наприкінці літа шоумен Слава Дьомін відзначив 40-річчя. А зараз його тематичним інтерв’ю "Слава+" з представниками українського шоу-бізнесу виповнилось шість років.

Про це Дьомін розповів у своїх соцмережах.

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Шоумен згадав перші інтерв’ю, які записав в межах формату "Слава+". Першопроходцем став співак Володимир Дантес.

"Ми тоді хотіли робити більш розважальне спілкування. Тому на стіл поклали ковбасу і курку-гриль. А другою гостею у нас була Слава Камінська (співачка, ексучасниця гурту "НеАнгели". — Ред.), яка якраз на "Танцях з зірками" отримала серйозну травму. Але першим вийшло інтерв'ю саме зі Славою, а Вова був другим", — згадав Дьомін.

Перші випуски Слави Дьоміна у форматі "Слава+". Фото: Instagram/slavademin_official

За словами шоумена, за цей час в нього вийшло майже 1000 інтерв'ю. Зараз формат "Слава+", запевняє Дьомін, це розмови про дитинство, юність і досягнення цілей і мрій всупереч або завдяки обставинам.

"Є ті, кому це не подобається. Але це ж моє шоу і мій YouTube-канал. Тому роблю так, як вважаю за потрібне. І кількість переглядів показує, що більшості все ж заходить такий формат", — зауважив Слава.

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