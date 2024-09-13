Слава Демин подвел итоги своих интервью со звездами

Теле- и радиоведущий Слава Демин. Фото: Instagram/slavademin_official

В конце лета шоумен Слава Демин отметил 40-летие. А сейчас его тематическому интервью "Слава+" с представителями украинского шоу-бизнеса исполнилось шесть лет.

Об этом Демин рассказал в своих соцсетях.

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Шоумен вспомнил первые интервью, записанные в рамках формата "Слава+". Первопроходцем стал певец Владимир Дантес.

"Мы тогда хотели делать более развлекательное общение. Поэтому на стол положили колбасу и курицу-гриль. А второй гостьей у нас была Слава Каминская (певица, экс-участница группы "НеАнгелы". — Ред.), которая как раз на "Танцях з зірками" получила серьезную травму. Но первым вышло интервью именно со Славой, а Вова был вторым", — вспомнил Демин.

Первые выпуски Славы Демина в формате "Слава+". Фото: Instagram/slavademin_official

По словам шоумена, за это время у него вышло около 1000 интервью. Сейчас формат "Слава+", уверяет Демин, это разговоры о детстве, юности и достижениях целей и мечт вопреки или благодаря обстоятельствам.

"Есть те, кому это не нравится. Но это же мое шоу и мой YouTube-канал. Поэтому делаю так, как считаю нужным. И количество просмотров показывает, что большинству все же заходит такой формат", — отметил Слава.

Напомним, ранее мы писали, что военнослужащий, певец Николай Серга назвал условие, по которому беглые знаменитости смогут вернуться в Украину. Также мы рассказывали, что журналистка Рамина Эсхакзай раскрыла, как блогеру Александру Волошину удалось выехать за границу.