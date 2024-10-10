Слава Демин признался в чувствах к Злате Огневич — фото

Слава Демин признался в чувствах к известной певице
Телеведущий Слава Демин впервые заговорил о чувствах к известной певице. Ею оказалась Злата Огневич.
Откровенное признание ведущий сделал в Instagram.
Слава Демин признался в симпатии к Злате Огневич
В своих Instastories Демин решил пообщаться с фанами и ответить на их вопросы. В одном из них подписчики поинтересовались, были ли у ведущего чувства к кому-то из коллег, кроме Ксении Мишиной.
"Была сильная симпатия к Злате Огневич", — признался Демин.
Напомним, ранее Слава Демин рассказал о близких отношениях со звездой сериала "Крепостная" Ксенией Мишиной. Сыновья ведущего и актрисы дружили, поэтому они проводили много времени вместе. Тогда Слава признался, что у него была чувства к Ксении и надеялся на серьезные отношения, но, к сожалению, они не сложились.
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