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Слава Демин признался в чувствах к известной певице

10 октября 2024 12:05
Мария Коробова - редактор
Мария Коробова
редактор
Слава Демин признался в чувствах к Злате Огневич — фото
Слава Демин. Фото: instagram.com/slavademin_official
Мария Коробова - редактор
Мария Коробова
редактор

Телеведущий Слава Демин впервые заговорил о чувствах к известной певице. Ею оказалась Злата Огневич.

Откровенное признание ведущий сделал в Instagram.

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В своих Instastories Демин решил пообщаться с фанами и ответить на их вопросы. В одном из них подписчики поинтересовались, были ли у ведущего чувства к кому-то из коллег, кроме Ксении Мишиной.

"Была сильная симпатия к Злате Огневич", — признался Демин.

Слава Демин рассказал о чувствах к Злате Огневич
Слава Демин рассказал о чувствах к Злате Огневич. Фото: instagram.com/slavademin_official

Напомним, ранее Слава Демин рассказал о близких отношениях со звездой сериала "Крепостная" Ксенией Мишиной. Сыновья ведущего и актрисы дружили, поэтому они проводили много времени вместе. Тогда Слава признался, что у него была чувства к Ксении и надеялся на серьезные отношения, но, к сожалению, они не сложились.

Ранее мы писали, что бывшая невеста Владимира Кличко попала в реабилитационный центр.

Также стало известно, где находится выехавший за границу муж Юлии Саниной.

Злата Огневич личная жизнь отношения Слава Демин украинские звезды

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