Зірки Голлівуду, у яких було бідне дитинство — знаменитості, що жили без грошей

Співачка Селена Гомес на благодійному заході Дженніфер Лопес у Лос-Анджелесі в 2017 році. Фото: Pinterest

Далеко не всі світові знаменитості стали успішними завдяки грошам, є ті, які прийшли до кінематографу ледь не з вулиці. Ми розповідаємо про голлівудських зірок, які стали дуже популярними, хоча виросли в бідній сім’ї, і показали своїми досягненнями справжній приклад.

Новини.LIVE розповідає про цих зірок.

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Дженніфер Лопес

Знаменита американська акторка народилася в Нью-Йорку, в доволі злочинному районі. Її мати працювала вихователькою у дитячому садочку, а батько був програмістом, але вони дуже часто змінювали місця роботи, тому нерідко бували без грошей.

Сім’я акторки жила в маленькій квартирі, тому Дженніфер довелося рано дізнатися, що таке робота. Зірка, яка працювала днями і ночами, вміла поєднувати роботу в юридичній компанії і нічному клубі. Це допомогло Дженніфер інвестувати у саморозвиток і стати дуже популярною.

Дженніфер Лопес на церемонії вручення премії "Золотий глобус" у Лос-Анджелесі в 2024 році. Фото: Pinterest

Сара Джессіка Паркер

Американська акторка і продюсерка народилася в сім’ї вчительки і письменника і колись жила із сімома людьми в одній квартирі. Батьки Сари заробляли мало, але вони завжди намагалися зробити так, щоб їхні діти любили мистецтво.

Акторка з дитинства виступала в бродвейських постановках, щоб нагодувати свою сім’ю, і заробила перші гроші у віці вісьмох років. Неймовірне бажання займатися улюбленою справою допомогло жінці стати однією з найвідоміших у світі.

Сара Джессіка Паркер на прем'єрі фільму "Секс у великому місті" в Нью-Йорку в 2021 році. Фото: Pinterest

Леонардо Ді Капріо

Дитинство американського актора пройшло у серйозних злиднях, а сам він у віці одного рока пережив розлучення батьків і почав жити з мамою, якій довелося працювати на декількох роботах одночасно. Маленький Леонардо жив у доволі злочинному районі та був жертвою цькувань у школі.

Одного разу він заявив своїй мамі, що хоче піти у кіно, щоб забути про ці страшні часи, і вона йому допомогла. Саме завдяки своїй мамі Леонардо Ді Капріо сьогодні є одним з найвпізнаваніших акторів Голлівуду.

Леонардо Ді Капріо у Каннах у 2023 році. Фото: News18

Селена Гомес

Американська співачка і акторка також зростала у дуже бідній сім’ї, а її батьки розлучилися, коли їй було п’ять років. Матері довелося працювати на трьох роботах, щоб прогодувати свою дитину, – у ресторанах і модельному агентстві.

Селена говорила, що їй дуже часто нагадували про те, в якій сім’ї вона народилася. Однак, зірка вдячна своїй мамі за те, що зараз вона є однією з найпопулярніших голлівудських зірок.

Селена Гомес на прем'єрі четвертого сезону фільму "Убивства в одній будівлі" в Лос-Анджелесі в 2024 році. Фото: The Independent

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