Українські акторки, що побудували успішну кар'єру в РФ, але повернулися назад

Міла Сивацька з Катериною Кузнецовою у Києві. Фото: Instagram Міли Сивацької

Багато зірок шоу-бізнесу до початку повномасштабного вторгнення в Україні працювали на обидві країни, маючи велику кількість прихильників, але під час війни деякі з них навідріз відмовилися від РФ. Ми розповідаємо про акторок, які повернулися до України, попри успішну кар’єру в Росії.

Новини.LIVE розповідає про цих знаменитостей.

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Катерина Кузнецова

Українська акторка, яка народилася в Києві, протягом багатьох років жила на території Російської Федерації, ставши дуже популярною в кінематографі країни-агресорки. Свого часу Катерина Кузнецова встигла стати справжньою зіркою завдяки зйомкам у серіалі "Кухня".

На початку повномасштабної війни Кузнецова не була в РФ, тому без сумнівів відмовилася від нових проєктів і навіть покинула своє майно в країні-агресорці. Сьогодні зірка працює на териториї України, розмовляє національною мовою країни і навіть підтримує захисників.

Акторка Катерина Кузнецова в українській вишиванці. Фото: Instagram Катерини Кузнецової

Любава Грешнова

Українська акторка з Харкова впродовж багатьох років грала в російському кіно, хоча геть байдужо ставилася до РФ, заявивши, що вона стала "заручницею обставин". За словами зірки, українське кіно було завжди пов’язане з російським, тому зйомки в РФ були для неї звичайнісінькою роботою.

Одного разу Любава наголосила, що в неї було зовсім холодне ставлення до країни-агресорки, тому вона спокійно закрила перед нею двері. Більш того, Любава Грешнова вважає, що сьогодні круто мати заборону на в’їзд до Росії.

Акторка Любава Грешнова на зйомках кіно в Києві. Фото: Instagram Любави Грешнової

Міла Сивацька

Українська акторка родом з Києва понад три роки жила і працювала на території РФ. Зірка стала дуже популярною після того, як зіграла одну з головних ролей у серіалі "Гранд". Вона геть не соромиться кар’єри в РФ і наголошує, що вона вірила в російську пропаганду і геть нічого не знала про події в Україні.

Сьогодні акторка не працює на території країни-агресорки, хоча, як вона наголошувала, їй пропонували роботу після початку війни, але вона відмовилася від неї.

Українська акторка Міла Сивацька у Відні. Фото: Instagram Міли Сивацької

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