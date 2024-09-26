Украинские актрисы, которые построили успешную карьеру в РФ, но вернулись назад

Мила Сивацкая с Екатериной Кузнецовой в Киеве. Фото: Instagram Милы Сивацкой

Многие звезды шоу-бизнеса до начала полномасштабного вторжения в Украину работали на обе страны, имея большое количество поклонников, но во время войны некоторые из них наотрез отказались от РФ. Мы рассказываем об актрисах, которые вернулись в Украину, несмотря на успешную карьеру в России.

Новини.LIVE рассказывает об этих знаменитостях.

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Екатерина Кузнецова

Родившаяся в Киеве украинская актриса на протяжении многих лет жила на территории Российской Федерации, став очень популярной в кинематографе страны-агрессора. В свое время Екатерина Кузнецова успела стать настоящей звездой благодаря съемкам в сериале "Кухня".

В начале полномасштабной войны Кузнецова не была в РФ, поэтому без сомнений отказалась от новых проектов и даже бросила свое имущество в стране-агрессоре. Сегодня звезда работает на территории Украины, разговаривает на национальном языке страны и даже поддерживает защитников.

Актриса Екатерина Кузнецова в украинской вышиванке. Фото: Instagram Екатерины Кузнецовой

Любава Грешнова

Украинская актриса из Харькова на протяжении многих лет играла в российском кино, хотя совершенно безразлично относилась к РФ, заявив, что она стала "заложницей обстоятельств". По словам звезды, украинское кино было всегда связано с российским, поэтому съемки в РФ были для нее самой обычной работой.

Однажды Любава подчеркнула, что у нее было совсем холодное отношение к стране-агрессору, поэтому она спокойно захлопнула перед ней дверь. Более того, Любава Грешнова считает, что сегодня круто иметь запрет на въезд в Россию.

Актриса Любава Грешнова на съемках кино в Киеве. Фото: Instagram Любавы Грешновой

Мила Сивацкая

Украинская актриса родом из Киева более трех лет жила и работала на территории РФ. Звезда стала очень популярной после того, как сыграла одну из главных ролей в сериале "Гранд". Она совершенно не стесняется карьеры в РФ и подчеркивает, что она верила в российскую пропаганду и ничего не знала о событиях в Украине.

Сегодня актриса не работает на территории страны-агрессора, хотя, как она отмечала, ей предлагали работу после начала войны, но она отказалась от нее.

Украинская актриса Мила Сивацкая в Вене. Фото: Instagram Милы Сивацкой

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