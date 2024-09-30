Звезды Голливуда, у которых было бедное детство — знаменитости, жившие без денег

Певица Селена Гомес на благотворительном мероприятии Дженнифер Лопес в Лос-Анджелесе в 2017 году. Фото: Pinterest

Далеко не все мировые знаменитости стали успешными благодаря деньгам, есть те, которые пришли в кинематограф чуть ли не с улицы. Мы рассказываем о голливудских звездах, которые стали очень популярными, хотя выросли в бедной семье, и показали своими достижениями настоящий пример.

Новини.LIVE рассказывает об этих звездах.

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Дженнифер Лопес

Знаменитая американская актриса родилась в Нью-Йорке, в довольно преступном районе. Ее мать работала воспитательницей в детском саду, а отец был программистом, но они очень часто меняли места работы, поэтому нередко бывали без денег.

Семья актрисы жила в маленькой квартире, поэтому Дженнифер пришлось рано узнать, что такое работа. Звезда, которая работала днями и ночами, умела совмещать работу в юридической компании и ночном клубе. Это помогло Дженнифер инвестировать в саморазвитие и стать очень популярной.

Дженнифер Лопес на церемонии вручения премии "Золотой глобус" в Лос-Анджелесе в 2024 году. Фото: Pinterest

Сара Джессика Паркер

Американская актриса и продюсер родилась в семье учительницы и писателя и когда-то жила с семью людьми в одной квартире. Родители Сары зарабатывали мало, но они всегда старались сделать так, чтобы их дети любили искусство.

Актриса с детства выступала в бродвейских постановках, чтобы накормить свою семью, и заработала первые деньги в возрасте восьми лет. Невероятное желание заниматься любимым делом помогло женщине стать одной из самых известных в мире.

Сара Джессика Паркер на премьере фильма "Секс в большом городе" в Нью-Йорке в 2021 году. Фото: Pinterest

Леонардо Ди Каприо

Детство американского актера прошло в серьезной нищете, а сам он в возрасте одного года пережил развод родителей и начал жить с мамой, которой пришлось работать на нескольких работах одновременно. Маленький Леонардо жил в довольно преступном районе и был жертвой травли в школе.

Однажды он заявил своей маме, что хочет пойти в кино, чтобы забыть об этих страшных временах, и она ему помогла. Именно благодаря своей маме Леонардо Ди Каприо сегодня является одним из самых узнаваемых актеров Голливуда.

Леонардо Ди Каприо в Каннах в 2023 году. Фото: News18

Селена Гомес

Американская певица и актриса также росла в очень бедной семье, а ее родители развелись, когда ей было пять лет. Матери пришлось работать на трех работах, чтобы прокормить своего ребенка, — в ресторанах и модельном агентстве.

Селена говорила, что ей очень часто напоминали о том, в какой семье она родилась. Однако звезда благодарна своей маме за то, что сейчас она является одной из самых популярных голливудских звезд.

Селена Гомес на премьере четвертого сезона фильма "Убийства в одном здании" в Лос-Анджелесе в 2024 году. Фото: The Independent

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