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Провели все детство в нищете — 4 звезды Голливуда, которые жили в бедности

30 сентября 2024 18:30
Никита Шевченко - Редактор
Звезды Голливуда, у которых было бедное детство — знаменитости, жившие без денег
Певица Селена Гомес на благотворительном мероприятии Дженнифер Лопес в Лос-Анджелесе в 2017 году. Фото: Pinterest
Никита Шевченко - Редактор

Далеко не все мировые знаменитости стали успешными благодаря деньгам, есть те, которые пришли в кинематограф чуть ли не с улицы. Мы рассказываем о голливудских звездах, которые стали очень популярными, хотя выросли в бедной семье, и показали своими достижениями настоящий пример.

Новини.LIVE рассказывает об этих звездах.

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Знаменитости, которые росли в бедности

Дженнифер Лопес

Знаменитая американская актриса родилась в Нью-Йорке, в довольно преступном районе. Ее мать работала воспитательницей в детском саду, а отец был программистом, но они очень часто меняли места работы, поэтому нередко бывали без денег.

Семья актрисы жила в маленькой квартире, поэтому Дженнифер пришлось рано узнать, что такое работа. Звезда, которая работала днями и ночами, умела совмещать работу в юридической компании и ночном клубе. Это помогло Дженнифер инвестировать в саморазвитие и стать очень популярной.

Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес на церемонии вручения премии "Золотой глобус" в Лос-Анджелесе в 2024 году. Фото: Pinterest

Сара Джессика Паркер

Американская актриса и продюсер родилась в семье учительницы и писателя и когда-то жила с семью людьми в одной квартире. Родители Сары зарабатывали мало, но они всегда старались сделать так, чтобы их дети любили искусство.

Актриса с детства выступала в бродвейских постановках, чтобы накормить свою семью, и заработала первые деньги в возрасте восьми лет. Невероятное желание заниматься любимым делом помогло женщине стать одной из самых известных в мире.

Сара Джессика Паркер
Сара Джессика Паркер на премьере фильма "Секс в большом городе" в Нью-Йорке в 2021 году. Фото: Pinterest

Леонардо Ди Каприо

Детство американского актера прошло в серьезной нищете, а сам он в возрасте одного года пережил развод родителей и начал жить с мамой, которой пришлось работать на нескольких работах одновременно. Маленький Леонардо жил в довольно преступном районе и был жертвой травли в школе.

Однажды он заявил своей маме, что хочет пойти в кино, чтобы забыть об этих страшных временах, и она ему помогла. Именно благодаря своей маме Леонардо Ди Каприо сегодня является одним из самых узнаваемых актеров Голливуда.

Леонардо Ди Каприо
Леонардо Ди Каприо в Каннах в 2023 году. Фото: News18

Селена Гомес

Американская певица и актриса также росла в очень бедной семье, а ее родители развелись, когда ей было пять лет. Матери пришлось работать на трех работах, чтобы прокормить своего ребенка, — в ресторанах и модельном агентстве.

Селена говорила, что ей очень часто напоминали о том, в какой семье она родилась. Однако звезда благодарна своей маме за то, что сейчас она является одной из самых популярных голливудских звезд.

Селена Гомес
Селена Гомес на премьере четвертого сезона фильма "Убийства в одном здании" в Лос-Анджелесе в 2024 году. Фото: The Independent

Напомним, мы писали о том, какие голливудские звезды стали отцами после 50 лет.

Ранее мы рассказывали о том, какие украинские звезды построили успешную карьеру в РФ, но вернулись назад.

Также мы сообщали о том, какие украинские актеры сыграли в сериалах Netflix.

Дженнифер Лопес Сара Джессика Паркер Голливуд Селена Гомес Леонардо Ди Каприо зарубежные звезды

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