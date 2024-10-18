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Молодший син Бекхемів привітав старшу на 10 років кохану з особливим днем

18 жовтня 2024 14:27
Марія Коробова - редактор
Марія Коробова
редактор
Круз Бекхем зізнався у коханні своїй дівчині, старшій за нього на 10 років - фото
Джекі Апостел і Круз Бекхем з його родиною. Фото: instagram.com/victoriabeckham
Марія Коробова - редактор
Марія Коробова
редактор

Син Девіда та Вікторії Бекхемів, Круз, привітав свою нову обраницю з особливим святом. Продюсерка Джекі Апостел відсвяткувала свій день народження.

Привітання Круз опублікував в Instagram.

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Обраниця Круза старша за нього на 10 років, але, схоже, це не заважає парі бути щасливими разом. 19-річний юнак поділився світлиною зі святкової вечірки, на якій Джекі задмухувала свічки на торті, та ніжно звернувся до неї.

"З днем народження. Люблю тебе", — написав Круз.

Круз Бекхем привітав кохану з днем народження
Круз Бекхем привітав кохану з днем народження. Фото: instagram.com/cruzbeckham

На своїй сторінці в соцмережі Джекі також опублікувала нове фото з коханим. У кадрі дівчина позувала в обіймах Бекхема-молодшого навпроти дзеркала. 

Джекі Апостел та Круз Бекхем
Джекі Апостел та Круз Бекхем. Фото: instagram.com/jackie.apostel

Нагадаємо, про стосунки пари стало відомо ще влітку цього року. Однак лише наприкінці вересня Круз та Джекі офіційно підтвердили свій роман — пара з'явилася разом на показі Вікторії Бекхем.

Раніше Меріл Стріп заскочили на побаченні з колегою по серіалу "Вбивство в одній будівлі".

Також Тоня Матвієнко показала, де відпочиває разом з чоловіком Арсеном Мірзояном та восьмирічною донькою.

Девід Бекхем Вікторія Бекхем роман закордонні зірки відносини

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