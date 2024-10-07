Девід Бекхем оголився та показав сталевий прес

Колишня зірка футболу Девід Бекхем. Фото: instagram.com/davidbeckham/

Колишня зірка футболу Девід Бекхем поділився із шанувальниками звабливими кадрами. Спортсмен присвятив вихідний день собі.

Відповідні кадри він опублікував в Stories на своїй сторінці Instagram.

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Бекхем продемонстрував підтягнуту фігуру у недільному селфі. Колишня зірка футболу виділив вихідний догляду за собою та відпочив у власній сауні. Девід показав свій сталевий прес, позуючи перед камерою лише у рушнику.

"Неділя турботи про себе", — підписав кадри він.

Девід Бекхем у рушнику. Фото: instagram.com/davidbeckham/

Девід Бекхем провів неділю у сауні. Фото: instagram.com/davidbeckham/

Нагадаємо, модель Джіджі Хадід у шовковій сукні від Вікторії Бекхем приголомшила своєю появою на подіумі. А також Ромео Бекхем завершив свою кар'єру футболіста.