Дэвид Бекхэм обнажился и показал стальной пресс

Бывшая звезда футбола Дэвид Бекхэм. Фото: instagram.com/davidbeckham/

Бывшая звезда футбола Дэвид Бекхэм поделился с поклонниками соблазнительными кадрами. Спортсмен посветил выходной день себе.

Соответствующие кадры он опубликовал в Stories на своей странице Instagram.

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Бекхэм продемонстрировал подтянутую фигуру в воскресном селфи. Бывшая звезда футбола выделил выходной для ухода за собой и отдохнул в собственной сауне. Дэвид показал свой стальной пресс, позируя перед камерой только в полотенце.

"Воскресенье заботы о себе", — подписал кадры он.

Дэвид Бекхэм в полотенце. Фото: instagram.com/davidbeckham/

Дэвид Бекхэм провел воскресенье в сауне. Фото: instagram.com/davidbeckham/

Напомним, модель Джиджи Хадид в шелковом платье от Виктории Бекхэм ошеломила своим появлением на подиуме. А также Ромео Бекхэм завершил свою карьеру футболиста.