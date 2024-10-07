Дэвид Бекхэм обнажился и показал стальной пресс

Дэвид Бекхэм похвастался обнаженным торсом в сауне
7 октября 2024 12:00
Бывшая звезда футбола Дэвид Бекхэм. Фото: instagram.com/davidbeckham/
Бывшая звезда футбола Дэвид Бекхэм поделился с поклонниками соблазнительными кадрами. Спортсмен посветил выходной день себе.
Соответствующие кадры он опубликовал в Stories на своей странице Instagram.
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Бекхэм продемонстрировал подтянутую фигуру в воскресном селфи. Бывшая звезда футбола выделил выходной для ухода за собой и отдохнул в собственной сауне. Дэвид показал свой стальной пресс, позируя перед камерой только в полотенце.
"Воскресенье заботы о себе", — подписал кадры он.
Напомним, модель Джиджи Хадид в шелковом платье от Виктории Бекхэм ошеломила своим появлением на подиуме. А также Ромео Бекхэм завершил свою карьеру футболиста.
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