Круз Бекхэм признался в любви своей девушке старше его на 10 лет - фото

Джеки Апостел и Круз Бекхэм с его семьей. Фото: instagram.com/victoriabeckham

Сын Дэвида и Виктории Бекхэмов Круз поздравил свою новую избранницу с особым праздником. Продюсер Джеки Апостел отпраздновала свой день рождения.

Поздравление Круз опубликовал в Instagram.

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Избранница Круза старше его на 10 лет, но, похоже, это не мешает паре быть счастливыми вместе. 19-летний парень поделился фотографией с праздничной вечеринки, на которой Джеки задувала свечи на торте, и нежно обратился к ней.

"С днем рождения. Люблю тебя", — написал Круз.

Круз Бекхэм приветствовал любимую с днем рождения. Фото: instagram.com/cruzbeckham

На своей странице в соцсети Джеки также опубликовала новое фото с любимым. В кадре девушка позировала в объятиях Бекхэма-младшего напротив зеркала.

Джеки Апостел и Круз Бекхэм. Фото: instagram.com/jackie.apostel

Напомним, об отношениях пары стало известно еще летом этого года. Однако только в конце сентября Круз и Джеки официально подтвердили свой роман — пара появилась вместе на показе Виктории Бекхэм.

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