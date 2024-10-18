Круз Бекхэм признался в любви своей девушке старше его на 10 лет - фото

Младший сын Бекхэмов поздравил старшую на 10 лет возлюбленную с особым днем
Сын Дэвида и Виктории Бекхэмов Круз поздравил свою новую избранницу с особым праздником. Продюсер Джеки Апостел отпраздновала свой день рождения.
Поздравление Круз опубликовал в Instagram.
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Избранница Круза старше его на 10 лет, но, похоже, это не мешает паре быть счастливыми вместе. 19-летний парень поделился фотографией с праздничной вечеринки, на которой Джеки задувала свечи на торте, и нежно обратился к ней.
"С днем рождения. Люблю тебя", — написал Круз.
На своей странице в соцсети Джеки также опубликовала новое фото с любимым. В кадре девушка позировала в объятиях Бекхэма-младшего напротив зеркала.
Напомним, об отношениях пары стало известно еще летом этого года. Однако только в конце сентября Круз и Джеки официально подтвердили свой роман — пара появилась вместе на показе Виктории Бекхэм.
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