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Меріл Стріп та Мартіна Шорта разом заскочили на романтичній вечері на тлі чуток про роман

18 жовтня 2024 11:07
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Меріл Стріп помітили разом з колегою на вечері в ресторані
Актори Меріл Стріп та Мартін Шорт. Фото: Reuters
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Популярна акторка Меріл Стріп підігріла чутки про роман із колегою по серіалу "Вбивства в одній будівлі"  Мартіном Шортом. Зірок разом помітили на вечері в одному з ресторанів Каліфорнії.

Про це пише Page Six.

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Меріл Стріп підігріла чутки про роман з колегою

Зірок серіалу "Вбивства в одній будівлі" помітили на парковці, коли вони разом зібралися до улюбленого італійського ресторану Giorgio Baldi в Санта-Моніці (Каліфорнія).

75-річна Меріл Стріп йшла попереду 74-річного Мартіна Шорта та одягнена в біло-блакитну блузку, темно-сині штани і світле взуття.

Шорт обрав для виходу з колегою сірий костюм, білу сорочку на ґудзиках і чорні кросівки.

Повертались з ресторану вони також разом, у білому седані Меріл. За кермом була вона, а Шорт сидів поруч.

Чутки про те, що дует, який грає на екрані закоханих, зустрічається в реальному житті, з'явилися після того, як їх сфотографували на церемонії вручення "Золотого глобуса" 2024 року, де вони сиділи разом.

Меріл Стріп та Мартін Шорт підігріли чутки про роман
Актори Меріл Стріп та Мартін Шорт. Фото: BACKGRID
Меріл Стріп та Мартіна Шорта помітили разом
Актори Меріл Стріп та Мартін Шорт на парковці. Фото: BACKGRID
Меріл Стріп та Мартін Шорт сходили разом в ресторан
Актори Меріл Стріп та Мартін Шорт разом повертаються з ресторану. Фото: BACKGRID

Нагадаємо, син Софі Лорен освідчився коханій, молодшій за нього на 21 рік. А також близька подруга Наталії Могилевської розкрила неочікувані факти про її особисте життя.

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