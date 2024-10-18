Меріл Стріп помітили разом з колегою на вечері в ресторані

Меріл Стріп та Мартіна Шорта разом заскочили на романтичній вечері на тлі чуток про роман
Популярна акторка Меріл Стріп підігріла чутки про роман із колегою по серіалу "Вбивства в одній будівлі" Мартіном Шортом. Зірок разом помітили на вечері в одному з ресторанів Каліфорнії.
Про це пише Page Six.
Меріл Стріп підігріла чутки про роман з колегою
Зірок серіалу "Вбивства в одній будівлі" помітили на парковці, коли вони разом зібралися до улюбленого італійського ресторану Giorgio Baldi в Санта-Моніці (Каліфорнія).
75-річна Меріл Стріп йшла попереду 74-річного Мартіна Шорта та одягнена в біло-блакитну блузку, темно-сині штани і світле взуття.
Шорт обрав для виходу з колегою сірий костюм, білу сорочку на ґудзиках і чорні кросівки.
Повертались з ресторану вони також разом, у білому седані Меріл. За кермом була вона, а Шорт сидів поруч.
Чутки про те, що дует, який грає на екрані закоханих, зустрічається в реальному житті, з'явилися після того, як їх сфотографували на церемонії вручення "Золотого глобуса" 2024 року, де вони сиділи разом.
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