Мэрил Стрип заметили вместе с коллегой на ужине в ресторане

Актеры Мерил Стрип и Мартин Шорт. Фото: Reuters

Популярная актриса Мерил Стрип подогрела слухи о романе с коллегой по сериалу "Убийства в одном здании" Мартином Шортом. Звезд вместе заметили на ужине в одном из ресторанов Калифорнии.

Об этом пишет Page Six.

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Мэрил Стрип подогрела слухи о романе с коллегой

Звезд сериала "Убийства в одном здании" заметили на парковке, когда они вместе собрались в любимый итальянский ресторан Giorgio Baldi в Санта-Монике (Калифорния).

75-летняя Мерил Стрип шла впереди 74-летнего Мартина Шорта и была одета в бело-голубую блузку, темно-синие брюки и светлую обувь.

Шорт выбрал для выхода с коллегой серый костюм, белую рубашку на пуговицах и черные кроссовки.

Возвращались из ресторана они тоже вместе, в белом седане Мерил. За рулем была она, а Шорт сидел рядом.

Слухи о том, что играющий на экране влюбленных дуэт встречается в реальной жизни, появились после того, как их сфотографировали на церемонии вручения "Золотого глобуса" в 2024 году, где они сидели вместе.

Актеры Мерил Стрип и Мартин Шорт. Фото: BACKGRID

Актеры Мерил Стрип и Мартин Шорт на парковке. Фото: BACKGRID

Актеры Мерил Стрип и Мартин Шорт вместе возвращаются из ресторана. Фото: BACKGRID

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