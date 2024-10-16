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Син Софі Лорен заручився із фітнес-тренеркою з Грузії

16 жовтня 2024 12:41
Марія Коробова - редактор
Марія Коробова
редактор
Син Софі Лорен одружується з тренеркою з Грузії - фото
Софі Лорен з сином та невісткою. Фото: instagram.com/mariamsharmanashvili
Марія Коробова - редактор
Марія Коробова
редактор

Син акторки Софі Лорен, дирижер Карло Понті-молодший, заручився зі своєю коханою. Обраницею музиканта стала фітнес-тренерка з Грузії Мар'ям Шарманашвілі.

Про це повідомляє видання Bild.

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Днями легендарна акторка відсвяткувала своє 90-річчя. У святковий день Софі Лорен отримала чимало привітань та подарунків, але найбільший сюрприз їй зробив син. 

55-річний Карло Понті освідчився своїй 34-річній коханій напередодні ювілею матері. 

Софі Лорен та Мар'ям Шарманашвілі
Софі Лорен та Мар'ям Шарманашвілі. Фото: instagram.com/mariamsharmanashvili

На вечірці з нагоди 90-річчя Лорен пара з'явилася разом, а на пальці Мар'ям усі присутні могли помітити обручку з чималим камінцем. 

Мар'ям Шарманашвілі
Мар'ям Шарманашвілі. Фото: instagram.com/mariamsharmanashvili

У своїх соцмережах Карло також поділився світлиною з коханою зі свята та назвав її своєю нареченою.

"З моєю нареченою, музою і любов'ю на святкуванні 90-річчя моєї матері в Римі. Ти моє натхнення, сила і світло!", — написав дирижер.

Історія знайомства у Карло та Мар'ям дуже романтична. Під час пандемії дівчина влаштувала із подругою домашню фотосесію, де позувала поруч із фортепіано. Світлину у соцмережах побачив дирижер та одразу ж написав дівчині. 

"Того ж дня він написав своє перше повідомлення: "Bellissima" (італ. Красуня — Ред.). Оскільки я не знала італійської, я набрала текст в Google Translate і відповіла "Grazie mille" (італ Дуже дякую — Ред.). Так почалася наша історія кохання. Історія, про яку я ніколи не могла і мріяти", — розповіла Мар'ям.

Наречена Карло Понті
Наречена Карло Понті. Фото: instagram.com/mariamsharmanashvili

На той час дівчина була звичайно тренеркою із зумби у Тбілісі та спершу навіть не здогадувалася, хто насправді цей незнайомець у мережі.

"Я не знала, хто він насправді. Потім він випадково згадав, що у нього особливий день, оскільки його сім'я з нетерпінням чекає на результати номінацій на "Оскар". Фільм його матері був у претендентах. І лише в той момент я зрозуміла, що Карло — син Софі Лорен", — пригадала дівчина. 

Мар'ям має восьмирічного сина. Вона вже встигла познайомити хлопчика не лише зі своїм майбутнім чоловіком, а й з самою Софі Лорен. За словами дівчини акторка дуже тепло прийняла її та сина.

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