Одразу три голлівудські красуні сяяли на червоній доріжці гламурної події

Акторки Демір Мур, Мелані Гріффіт та Голді Хоун. Фото: Reuters

Однойменний фонд Голді Хоун відзначає важливу ювілей. На червоній доріжці легендарну акторку підтримали її колеги та родина.

Про це пише People.

Читайте також:

Кейт Хадсон та Демі Мур підтримали Голді Хоун

Зірка фільму "Смерть їй до лиця" відзначає 20-ту річницю MindUp — The Goldie Hawn Foundation. Фонд веде "профілактичні програми психічного здоров’я, та підтримує студентів, викладачів і сім’ї інструментами для розумової підготовки, які створюють більшу емоційну грамотність і підвищують стійкість, щоб з оптимізмом протистояти викликам, силою та співчуттям", — йдеться на офіційному сайті фонду.

Акторка Демір Мур. Фото: Reuters

Акторка Голді Хоун. Фото: Reuters

Акторки Демір Мур та Голді Хоун. Фото: Reuters

Акторка Кейт Хадсон. Фото: Reuters

Співачка Фергі. Фото: Reuters

Актор Курт Рассел. Фото: Reuters

Акторка Мелані Гріффіт. Фото: Reuters

Щоб відзначити особливу подію прийшли багаторічний партнер Хоун Курт Рассел, а також її діти Олівер Хадсон і Кейт Хадсон. Старі друзі Мартін Шорт і Демі Мур, Мелані Гріффіт також пройшлися по килимовій доріжці. Хоун, Мур та Гріффіт прославилися у 1980-1990-х і здобули титул справдніх ікон кінематографу.

Нагадаємо, Геллі Беррі предаствила нову стрічку у золотій сукні. А раніше ми писали, що Скарлетт Йоганссон вразила появою на червоній доріжці.