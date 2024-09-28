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Одразу три голлівудські красуні сяяли на червоній доріжці гламурної події

28 вересня 2024 12:20
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Одразу три голлівудські красуні сяяли на червоній доріжці гламурної події
Акторки Демір Мур, Мелані Гріффіт та Голді Хоун. Фото: Reuters
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Однойменний фонд Голді Хоун відзначає важливу ювілей. На червоній доріжці легендарну акторку підтримали її колеги та родина.

Про це пише People.

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Зірка фільму "Смерть їй до лиця" відзначає 20-ту річницю MindUp — The Goldie Hawn Foundation. Фонд веде "профілактичні програми психічного здоров’я, та підтримує студентів, викладачів і сім’ї інструментами для розумової підготовки, які створюють більшу емоційну грамотність і підвищують стійкість, щоб з оптимізмом протистояти викликам, силою та співчуттям", — йдеться на офіційному сайті фонду.

 

Акторка Демір Мур
Акторка Демір Мур. Фото: Reuters

 

Акторка Голді Хоун
Акторка Голді Хоун. Фото: Reuters

 

Акторки Демір Мур та Голді Хоун
Акторки Демір Мур та Голді Хоун. Фото: Reuters

 

Акторка Кейт Хадсон
Акторка Кейт Хадсон. Фото: Reuters

 

Співачка Фергі
Співачка Фергі. Фото: Reuters

 

Актор Курт Рассел
Актор Курт Рассел. Фото: Reuters

 

Акторка Мелані Гріффіт
Акторка Мелані Гріффіт. Фото: Reuters

 

Щоб відзначити особливу подію прийшли багаторічний партнер Хоун Курт Рассел, а також її діти Олівер Хадсон і Кейт Хадсон. Старі друзі Мартін Шорт і Демі Мур, Мелані Гріффіт також пройшлися по килимовій доріжці. Хоун, Мур та Гріффіт прославилися у 1980-1990-х і здобули титул справдніх ікон кінематографу.

Нагадаємо, Геллі Беррі предаствила нову стрічку у золотій сукні. А раніше ми писали, що Скарлетт Йоганссон вразила появою на червоній доріжці.

Голлівуд Демі Мур закордонні зірки акторка заходи

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