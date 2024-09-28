Одразу три голлівудські красуні сяяли на червоній доріжці гламурної події
Однойменний фонд Голді Хоун відзначає важливу ювілей. На червоній доріжці легендарну акторку підтримали її колеги та родина.
Про це пише People.
Кейт Хадсон та Демі Мур підтримали Голді Хоун
Зірка фільму "Смерть їй до лиця" відзначає 20-ту річницю MindUp — The Goldie Hawn Foundation. Фонд веде "профілактичні програми психічного здоров’я, та підтримує студентів, викладачів і сім’ї інструментами для розумової підготовки, які створюють більшу емоційну грамотність і підвищують стійкість, щоб з оптимізмом протистояти викликам, силою та співчуттям", — йдеться на офіційному сайті фонду.
Щоб відзначити особливу подію прийшли багаторічний партнер Хоун Курт Рассел, а також її діти Олівер Хадсон і Кейт Хадсон. Старі друзі Мартін Шорт і Демі Мур, Мелані Гріффіт також пройшлися по килимовій доріжці. Хоун, Мур та Гріффіт прославилися у 1980-1990-х і здобули титул справдніх ікон кінематографу.
Нагадаємо, Геллі Беррі предаствила нову стрічку у золотій сукні. А раніше ми писали, що Скарлетт Йоганссон вразила появою на червоній доріжці.
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